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Половина екіпажу "Москви" не вціліла – експерт 

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 15:47
Половина екіпажу Москви не вціліла – експерт 
Скриншот відео мо рф, на якому нібито вишикували екіпаж крейсеру "москва"

Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через супутникові знімки та російське офіційне відео, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені.

Джерело: блог Саттона

Деталі: Російське міністерство оборони оприлюднило відеозапис 16 квітня, на якому нібито вишикували вцілілих членів екіпажу. На відео потрапив також і чоловік, який дуже подібний на капітана корабля Антона Купріна, хоча українське військове командування вважало, що він загинув.

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Експерт установив місцерозташування військового плацу в Севастополі, на якому буцімто 15 квітня вишикували вцілілих членів екіпажу крейсеру "Москва" (координати: 44.564798°, 33.416280°).

Через маркування для шикування на асфальті, які видно на супутникових знімках, Саттон визначив, що там були присутні приблизно 90 офіцерів та 130 рядового складу. Водночас загальний склад екіпажу нараховував 510 осіб.

Проте експерт також помітив і вантажівку з сумнозвісним маркуванням Z на кузові. На відео збігаються також і погодні умови, які були в Севастополі 15 квітня, і цвіт на дереві.

ВІДЕО ДНЯ

Російське військове командування наполягає, що увесь склад екіпажу було врятовано.

 
Інфографіка: H.I. Sutton

Довідково: Г. І. Саттон має ґрунтовну експертизу в російських військово-морських силах, заснував свій блог під назвою "Таємні береги" (Covert Shores) і написав кілька книг про російський флот. 

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників, що показують розташування кораблів крізь хмарність в атмосфері, і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".

Теми: ЧФ РосіїфлотЧорне мореСевастополь
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