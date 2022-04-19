Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Один из уцелевших матросов крейсера "Москва" рассказал своей матери, что корабль двигался в Одессу для участия в операции по высадке десантников, которые должны были захватывать город.

Источник: Радио Свобода

Детали: Имя женщины, с которой удалось поговорить журналистам, не указывается из соображений безопасности. Она рассказала, что 14 апреля она говорила по телефону со своим сыном – матросом-срочником, который служил на "Москве" и выжил.

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Она также призналась, что корабль направлялся в Одессу, однако не доплыл – в крейсер попали украинские ракеты "Нептун".

Прямая речь матери: "Вы поймите меня как мать. Я поседела просто от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете – это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это вроде как в мирное время.

…Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты!" Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех выживших доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там (на крейсере - УП ) осталось, и телефоны, и документы… Они без всего.

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Он мне сказал – "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне, и плачет от пережитого ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это ни придумал. И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун".

Детали: Всего на "Москве", по словам матери российского матроса, находилось около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших - погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар пришелся как раз на палубу. Также она добавила, что есть раненные российские военные с оторванными конечностями.

На вопрос журналистов о том, как в условиях мирного времени корабль шел на боевой выход, когда в него попали ракеты, женщина сказала следующее: "Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе".

Как военная операция по высадке десанта могла быть "небоевым выходом" корабля, мать российского матроса так и не объяснила. В то же время из ее слов следует, что задачей российского крейсера было добраться до Одессы для попытки захвата города.

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