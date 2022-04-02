Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

Вранці 1 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який розташований неподалік українського кордону. Міноборони Великої Британії припускає, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Джерело: британське Міністерство оборони у Twitter

Деталі: Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

Дослівно: "Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів (для російських загарбників -УП), може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику Росії (йдеться про забезпечення військ - УП).

Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків (60 км від Білгорода)".

Нагадаємо:

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді "не сприяє" створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".