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Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

Світлана КізіловаСубота, 2 квітня 2022, 01:13
Фото РИА Новости

Вранці 1 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який розташований неподалік українського кордону. Міноборони Великої Британії припускає, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Джерело: британське Міністерство оборони у Twitter

Деталі: Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

Дослівно: "Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів (для російських загарбників -УП), може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику Росії (йдеться про забезпечення військ - УП).

Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків (60 км від Білгорода)".

Нагадаємо:

  • Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді "не сприяє" створенню комфортних умов для продовження переговорів.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

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Теми: РосіявійнаХарків
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