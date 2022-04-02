Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

Вранці 1 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який розташований неподалік українського кордону. Міноборони Великої Британії припускає, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Джерело: британське Міністерство оборони у Twitter

Деталі: Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

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Дослівно: "Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів (для російських загарбників -УП), може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику Росії (йдеться про забезпечення військ - УП).

Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків (60 км від Білгорода)".

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