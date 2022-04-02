Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

Світлана КізіловаСубота, 2 квітня 2022, 01:13
Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії
Фото РИА Новости

Вранці 1 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який розташований неподалік українського кордону. Міноборони Великої Британії припускає, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Джерело: британське Міністерство оборони у Twitter

Деталі: Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

Реклама:

Дослівно: "Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів (для російських загарбників -УП), може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику Росії (йдеться про забезпечення військ - УП).

Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків (60 км від Білгорода)".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді "не сприяє" створенню комфортних умов для продовження переговорів.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Теми: РосіявійнаХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: