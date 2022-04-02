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"Українська ракета", що впала під Бєлгородом, прилетіла з території РФ – CIT

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 12:19

Журналісти-дослідники Conflict Intelligence Team визначили, що ракета, яку нібито запустили з території України і яка впала під Бєлгородом, насправді випустили з північного сходу, тобто з РФ.

Джерело: CIT

Дослівно: "Нам вдалося геолокувати місце зйомки в момент влучення ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже, з території Росії.

Розміри вирви змушують припустити, що боєприпас, що залишив її, був крилатою або балістичною ракетою. Нам невідомо про використання українською стороною крилатих ракет у цьому конфлікті, а українська балістична ракета прилетіла б із боку українських позицій, тобто із заходу чи південного заходу.

Крім того, за словами бєлгородського губернатора Гладкова, ще одне схоже потрапляння було водночас неподалік Ясних Зор Бєлгородської області. Враховуючи, що Ясні Зорі знаходяться приблизно за напрямом польоту ракети від Микільського, цілком можливо, що це потрапляння відноситься до того ж інциденту.

Ми не можемо однозначно стверджувати, чи спричинив інцидент збій, який викликав схід ракети з курсу, чи помилка наведення. Враховуючи те, що ця подія майже не висвітлювалася у російських федеральних ЗМІ, навмисна російська провокація із запуском ракети російською територією з метою звинуватити Україну є малоймовірною.

Так чи інакше, на відміну від атаки на нафтобазу (і, можливо, деякі інші об'єкти) ми готові виключити причетність України до цього інциденту".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 квітня російські прокремлівські ЗМІ повідомляли, що на Бєлгородщині впав снаряд, "випущений з боку України".
  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Теми: Росіявійнапропагандапровокації
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