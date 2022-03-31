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Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом, Резніков особисто зустрівся в Стамбулі

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 21:06
Резніков (ліворуч) і Зеленський (праворуч). фото: пресслужба міноборони україни

Український президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном порушив питання переговорів з Росією, а міністр оборони Олексій Резніков особисто в Стамбулі розповів про ситуацію на фронті та про евакуацію населення. 

Джерело: twitter-сторінка Зеленського, турецька державна агенція "Анадолу", twitter-сторінка Резнікова

Пряма мова Зеленського: "Провів чергову розмову зі справжнім другом України – президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. 

Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави!"

Деталі: Зеленський обговорив з Ердоґаном хід перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня.

Ердоґан, у свою чергу, вкотре повторив свою готовність організувати в Туреччині особисту зустріч українського та російського президентів.

Резніков у Стамбул розповів турецькому президентові про ситуацію в місцях ведення бойових дій, військові злочини російських окупантів та руйнування інфраструктури внаслідок обстрілів росіян. Крім того, окремо Резніков обговорив можливість спільної евакуації з турецькими партнерами мирних мешканців Маріуполя, насамперед поранених.

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Він подякував Туреччині за її допомогу та зусилля із припинення війни в Україні.

Передісторія:

  • 31 березня стало відомо, що Ердоґан планує найближчим часом зосередити свої зусилля на організації особистої зустрічі Зеленського та Путіна, через що планує провести з ними розмови по телефону щодо цього питання.
  • Член української делегації на переговорах із РФ Олександр Чалий розповів, що процес переговорів був значною мірою розблокований завдяки Ердоґану та його розмовам у трикутнику "Україна-Туреччина-РФ".
  • 29 березня в Стамбулі перед початком переговорів Ердоґан виступив перед делегаціями та закликав їх постаратися досягти компромісу заради миру, тому що війна не вигідна нікому.
  • Радник турецького президента Ібрагім Калин заявив 29 березня, що забаганки Кремля на переговорах щодо окупованих Криму та Донбасу є нереалістичними.
  • 31 березня турецький президент заявив про готовність Туреччини стати гарантом безпеки України за новою угодою.

УП, виправлено 21:45
Теми: ЗеленськийЕрдоганРезніковпереговори
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