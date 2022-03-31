Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом, Резніков особисто зустрівся в Стамбулі

Український президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном порушив питання переговорів з Росією, а міністр оборони Олексій Резніков особисто в Стамбулі розповів про ситуацію на фронті та про евакуацію населення.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського, турецька державна агенція "Анадолу", twitter-сторінка Резнікова

Пряма мова Зеленського: "Провів чергову розмову зі справжнім другом України – президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі.

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Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави!"

Деталі: Зеленський обговорив з Ердоґаном хід перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня.

Ердоґан, у свою чергу, вкотре повторив свою готовність організувати в Туреччині особисту зустріч українського та російського президентів.

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Резніков у Стамбул розповів турецькому президентові про ситуацію в місцях ведення бойових дій, військові злочини російських окупантів та руйнування інфраструктури внаслідок обстрілів росіян. Крім того, окремо Резніков обговорив можливість спільної евакуації з турецькими партнерами мирних мешканців Маріуполя, насамперед поранених.

Він подякував Туреччині за її допомогу та зусилля із припинення війни в Україні.

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