Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом, Резніков особисто зустрівся в Стамбулі
Український президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном порушив питання переговорів з Росією, а міністр оборони Олексій Резніков особисто в Стамбулі розповів про ситуацію на фронті та про евакуацію населення.
Джерело: twitter-сторінка Зеленського, турецька державна агенція "Анадолу", twitter-сторінка Резнікова
Пряма мова Зеленського: "Провів чергову розмову зі справжнім другом України – президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі.
Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави!"
Деталі: Зеленський обговорив з Ердоґаном хід перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня.
Ердоґан, у свою чергу, вкотре повторив свою готовність організувати в Туреччині особисту зустріч українського та російського президентів.
Резніков у Стамбул розповів турецькому президентові про ситуацію в місцях ведення бойових дій, військові злочини російських окупантів та руйнування інфраструктури внаслідок обстрілів росіян. Крім того, окремо Резніков обговорив можливість спільної евакуації з турецькими партнерами мирних мешканців Маріуполя, насамперед поранених.
Він подякував Туреччині за її допомогу та зусилля із припинення війни в Україні.
Передісторія:
- 31 березня стало відомо, що Ердоґан планує найближчим часом зосередити свої зусилля на організації особистої зустрічі Зеленського та Путіна, через що планує провести з ними розмови по телефону щодо цього питання.
- Член української делегації на переговорах із РФ Олександр Чалий розповів, що процес переговорів був значною мірою розблокований завдяки Ердоґану та його розмовам у трикутнику "Україна-Туреччина-РФ".
- 29 березня в Стамбулі перед початком переговорів Ердоґан виступив перед делегаціями та закликав їх постаратися досягти компромісу заради миру, тому що війна не вигідна нікому.
- Радник турецького президента Ібрагім Калин заявив 29 березня, що забаганки Кремля на переговорах щодо окупованих Криму та Донбасу є нереалістичними.
- 31 березня турецький президент заявив про готовність Туреччини стати гарантом безпеки України за новою угодою.