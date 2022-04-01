Росія готує відповідь на пропозиції України, Лавров побачив "рух уперед"

Російська Федерація готує свою реакцію на пропозиції України, зафіксовані у Стамбулі, подальші контакти опрацьовуються, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Джерело: Лавров на пресконференції в Нью-Делі, "Интерфакс", ТАСС у Telegram та Twitter

Пряма мова Лаврова: "Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти, – і ці домовленості мають сформуватися спочатку.

У нас готується реакція. Там є рух уперед, перш за все, щодо визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі.

Без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус – це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна необхідність.

Так само, як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі.

Але щодо потенційних подальших контактів – вони зараз опрацьовуються, буде оголошено".

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Деталі: При цьому війну проти України Лавров пов'язав уже не лише з НАТО, а й із "питанням світобудови" загалом.

Спочатку РФ використала як привід для повномасштабного вторгнення в Україну питання "незалежності" Донбасу. Потім до давньої вимоги відмовитись від НАТО Москва висунула Києву вимоги щодо "денацифікації" і "демілітаризації", також до обґрунтування війни додали фейки на тему ядерної та "біологічної" зброї.

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