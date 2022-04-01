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Росія готує відповідь на пропозиції України, Лавров побачив "рух уперед"

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 12:49
Сергій Лавров, фото ТАСС

Російська Федерація готує свою реакцію на пропозиції України, зафіксовані у Стамбулі, подальші контакти опрацьовуються, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Джерело: Лавров на пресконференції в Нью-Делі, "Интерфакс", ТАСС у Telegram та Twitter

Пряма мова Лаврова: "Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти, – і ці домовленості мають сформуватися спочатку.

У нас готується реакція. Там є рух уперед, перш за все, щодо визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі.

Без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус – це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна необхідність.

Так само, як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі.

Але щодо потенційних подальших контактів – вони зараз опрацьовуються, буде оголошено".

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Деталі: При цьому війну проти України Лавров пов'язав уже не лише з НАТО, а й із "питанням світобудови" загалом.

Спочатку РФ використала як привід для повномасштабного вторгнення в Україну питання "незалежності" Донбасу. Потім до давньої вимоги відмовитись від НАТО Москва висунула Києву вимоги щодо "денацифікації" і "демілітаризації", також до обґрунтування війни додали фейки на тему ядерної та "біологічної" зброї.

Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Сторони нічого не підписували, але виклали фінальні пропозиції, над якими працювали після зустрічей 28 лютого, 3-го та 7-го березня.
  • Україна розраховує, що замість НАТО декілька країн стануть її гарантами безпеки і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Президент Володимир Зеленський також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 
  • Голова російської делегації Володимир Мединський вважає, що Україна в Стамбулі заявила про готовність виконати "принципові вимоги" РФ, при цьому він нічого не сказав про відведення військ і дав зрозуміти, що Кремль не піде на компроміси щодо Криму та Донбасу.
  • Переговори української та російської делегацій в онлайн форматі продовжаться 1 квітня.
  • Голова україської делегації Давид Арахамія сподівається за тиждень підготувати напрацювання для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Теми: РосіявійнапереговориЛавров
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