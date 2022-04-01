Ердоган сказав Путіну, що переговори вселили надію на мир

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що переговори між Росією та Україною в Стамбулі були конструктивними та вселили надію на мир.

Джерело: турецьке агентство "Анадолу", російське агентство ТАСС із посиланням на Кремль

Деталі: Як повідомляє "Анадолу", Ердоган заявив, що "позитивні та конструктивні" переговори між Росією та Україною цього тижня у Стамбулі вселили надію на мир.

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Ердоган також повторив пропозицію провести зустріч між президентами України та Росії в Туреччині.

Як стверджують у Кремлі, Ердоган подякував Путіну за допомогу в евакуації турецьких громадян та суден із зони "операції" в Україні.

У свою чергу, Путін подякував Ердогану за сприяння у проведенні російсько-українських переговорів у Стамбулі.

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Президенти Росії та Туреччини "дали принципові оцінки" переговорного процесу РФ і України, що триває.

Що передувало: Раніше Ердоган заявив, що під час телефонної розмови з Путіним має намір підняти питання окупованих Криму та Донбасу.

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