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Ердоган сказав Путіну, що переговори вселили надію на мир

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 18:18
Ердоган сказав Путіну, що переговори вселили надію на мир
Ердоган і Путін, фото Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що переговори між Росією та Україною в Стамбулі були конструктивними та вселили надію на мир.

Джерело: турецьке агентство "Анадолу", російське агентство ТАСС із посиланням на Кремль

Деталі: Як повідомляє "Анадолу", Ердоган заявив, що "позитивні та конструктивні" переговори між Росією та Україною цього тижня у Стамбулі вселили надію на мир.

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Ердоган також повторив пропозицію провести зустріч між президентами України та Росії в Туреччині.

Як стверджують у Кремлі, Ердоган подякував Путіну за допомогу в евакуації турецьких громадян та суден із зони "операції" в Україні.

У свою чергу, Путін подякував Ердогану за сприяння у проведенні російсько-українських переговорів у Стамбулі.

ВІДЕО ДНЯ

Президенти Росії та Туреччини "дали принципові оцінки" переговорного процесу РФ і України, що триває.

Що передувало: Раніше Ердоган заявив, що під час телефонної розмови з Путіним має намір підняти питання окупованих Криму та Донбасу.

Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Україна озвучила свої пропозиції, Росія ще готує свою реакцію на них.
  • Україна розраховує, що замість НАТО декілька країн стануть її гарантами безпеки і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО. Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Голова україської делегації Давид Арахамія сподівається за тиждень підготувати напрацювання для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Теми: ПутінЕрдоганпереговоривійна
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