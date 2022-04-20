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США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України

Світлана КізіловаСереда, 20 квітня 2022, 01:08

Лідери США, Італії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО під час 90-хвилинної онлайн-зустічі у вівторок обговорювали, серед іншого, питання гарантій безпеки України після війни з Росією.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент США Джо Байден і його союзники обговорили свої дипломатичні зобов’язання та скоординували зусилля для подальшого санкційного тиску на Москву зараз. Вони вирішили діяти через G7, Європейський Союз і НАТО. Водночас говорили й про те, як діяти після закінчення війни.

Так, радник президента Франції розповів Reuters деталі розмови. За його словами, на порядку денному було питання надання гарантій безпеки Україні після війни з РФ в умовах, коли Київ не є частиною НАТО (а отже, на Україну не розповсюджується автоматичний оборонний механізм, відомий як 5-та стаття).

"Наша країна готова надати гарантії безпеки. Це було б постачання військової техніки, щоб Україна могла впоратися з новим нападом. Або, можливо, (це були б) гарантії, що зобов'язували б нас втрутитися, якщо Україна буде атакована таким чином, щоб ми могли оцінити, як їй допомогти", - сказав французький чиновник.

За його словами, такі гарантії безпеки більше схожі на положення про оборону, яке зараз діє на території Європейського Союзу, а не на захисний механізм НАТО, 5-та стаття якого передбачає автоматичну воєнну підтримку країни-члена Альянсу у разі нападу на таку країну.

Знати більше: Про "гарантії безпеки" і переговори

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

Теми: гарантії безпекиУкраїнавійнаСША
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