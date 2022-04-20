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США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 01:08

Лидеры США, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО во время 90-минутной онлайн-встречи во вторник обсуждали, среди прочего, вопросы гарантий безопасности Украины после войны с Россией.

Источник: Reuters

Детали: Президент США Джо Байден и его союзники обсудили свои дипломатические обязательства и скоординировали усилия для дальнейшего санкционного давления на Москву сейчас. Они решили действовать через G7, Европейский Союз и НАТО. В то же время говорили и о том, как действовать после окончания войны.

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Так, советник президента Франции рассказал Reuters детали разговора. По его словам, на повестке дня был вопрос предоставления гарантий безопасности Украине после войны с РФ в условиях, когда Киев не является частью НАТО (а значит, на Украину не распространяется автоматический оборонный механизм, известный как 5-я статья).

"Наша страна готова предоставить гарантии безопасности. Это было бы обеспечение военной техникой, чтобы Украина могла справиться с новым нападением. Или, возможно, (это были бы) гарантии, обязывающие нас вмешаться, если Украина будет атакована, таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь", - сказал французский чиновник.

По его словам, такие гарантии безопасности больше похожи на положение об обороне, действующее сейчас на территории Европейского Союза, а не на защитный механизм НАТО, 5-я статья которого предусматривает автоматическую военную поддержку страны-члена Альянса в случае нападения на такую ​​страну.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Темы: гарантии безопасностиУкраинавойнаСША
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