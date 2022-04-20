Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 01:08

Лидеры США, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО во время 90-минутной онлайн-встречи во вторник обсуждали, среди прочего, вопросы гарантий безопасности Украины после войны с Россией.

Источник: Reuters

Детали: Президент США Джо Байден и его союзники обсудили свои дипломатические обязательства и скоординировали усилия для дальнейшего санкционного давления на Москву сейчас. Они решили действовать через G7, Европейский Союз и НАТО. В то же время говорили и о том, как действовать после окончания войны.

Так, советник президента Франции рассказал Reuters детали разговора. По его словам, на повестке дня был вопрос предоставления гарантий безопасности Украине после войны с РФ в условиях, когда Киев не является частью НАТО (а значит, на Украину не распространяется автоматический оборонный механизм, известный как 5-я статья).

"Наша страна готова предоставить гарантии безопасности. Это было бы обеспечение военной техникой, чтобы Украина могла справиться с новым нападением. Или, возможно, (это были бы) гарантии, обязывающие нас вмешаться, если Украина будет атакована, таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь", - сказал французский чиновник.

По его словам, такие гарантии безопасности больше похожи на положение об обороне, действующее сейчас на территории Европейского Союза, а не на защитный механизм НАТО, 5-я статья которого предусматривает автоматическую военную поддержку страны-члена Альянса в случае нападения на такую ​​страну.

Знать больше: О "гарантиях безопасности" и переговорах

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Темы: гарантии безопасностиУкраинавойнаСША
Главное сегодня

Украина поддерживает инициативу о четырехдневном Пасхальном перемирии

Россияне запустили "межконтинентальную" ракету: Путин говорит, что аналогов нет и угрожает

Оккупанты Крыма обидились за букву Z и пригрозили Поклонской наказанием

Воины ГПСУ вышли к госгранице Украины в трех областях

Переговоры: в Кремле заявили, что передали Украине "документ". У Зеленского изучают позицию РФ

Советник главы ОП: Медведчук развел россиян на большие деньги

Все новости...
гарантии безопасности
Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский
Зеленский назвал вероятных гарантов безопасности Украины
Последние новости
20:14
Часть автобусов с эвакуированными мариупольцами едет в сторону Запорожья – глава ОВА
20:11
картаХарьковщина: россияне атаковали, переодевшись в форму ВСУ
20:11
Германия до конца года откажется от российской нефти, а затем и от газа – министр
20:08
Еврокомиссия предоставит мнение о кандидатском статусе Украины до конца июня
19:51
Китайский аналог Visa и Mastercard боится сотрудничать с российскими банками
19:48
Как освятить паску во время войны? Объясняет ПЦУ
19:48
Финляндия: важно принять решение о НАТО вместе со Швецией
19:41
Мы готовы на любой формат обмена наших людей в Мариуполе на россиян - Зеленский
19:38
Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу гражданских из Мариуполя – Нуланд
19:33
Выборы президента Франции: Зеленский высказался по поводу обоих кандидатов
Все новости...