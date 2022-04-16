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Зеленський назвав імовірних гарантів безпеки України

Севгіль Мусаєва, Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 17:07
Володимир Зеленський дає інтерв' ю, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Пряма мова: "На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від  Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від Євросоюзу. 

Я говорив окремо з Урсулою (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – УП), окремо з Шарлем Мішелем (голова Європейської Ради Шарль Мішель – УП), Франція, Німеччина. 

Ми перше коло розмови будемо робити в такому форматі на пятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть доєднані інші країні.

Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання,  що хочемо ми і що готові нам надати".

Деталі: Зеленський вважає, що в України не буде проблеми зі зброєю чи санкціями проти країни-агресора, але будуть питання щодо військової компоненти.

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Раніше Зеленський констатував, що різні країни готові надати різні гарантії та допомогу Україні, а також що вирішити всі питання з Росією одним "пакетом" домовленостей не вдасться.

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпекиКриму та Донбасу. Росія досі не дала відповіді на них. 
  • Голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Україна в Стамбулі заявила про готовність виконати "принципові вимоги" РФ, при цьому він нічого не сказав про відведення військ і дав зрозуміти, що Кремль не піде на компроміси щодо Криму та Донбасу.
  • Нова угода про гарантії безпеки мала б стати альтернативою вступу України до НАТО, проти якого так бореться Росія. 
  • CNN із посиланням на кілька джерел повідомляло, що США та їхні союзники навряд чи нададуть Україні ті гарантії безпеки, яких вона хоче, але розглядають, що саме можуть запропонувати Україні на випадок її відмови від курсу на інтеграцію в Північноатлантичний альянс.
  • Німеччина й Туреччина висловлювали готовність дати Україні гарантії безпеки. Велика Британія допускала можливість стати гарантом безпеки для України, але виключала взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Теми: Зеленськийгарантії безпекивійнаРосія
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