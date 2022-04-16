Зеленський назвав імовірних гарантів безпеки України

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Пряма мова: "На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від Євросоюзу.

Я говорив окремо з Урсулою (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – УП), окремо з Шарлем Мішелем (голова Європейської Ради Шарль Мішель – УП), Франція, Німеччина.

Ми перше коло розмови будемо робити в такому форматі на пятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть доєднані інші країні.

Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання, що хочемо ми і що готові нам надати".

Деталі: Зеленський вважає, що в України не буде проблеми зі зброєю чи санкціями проти країни-агресора, але будуть питання щодо військової компоненти.

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Раніше Зеленський констатував, що різні країни готові надати різні гарантії та допомогу Україні, а також що вирішити всі питання з Росією одним "пакетом" домовленостей не вдасться.

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