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В ООН обережно нарахували 2072 мирні жертви війни в Україні

Олена РощінаСереда, 20 квітня 2022, 07:57

Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: За даними ООН, ще 2818 людей отримали поранення, зокрема 272 дитини.

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Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.

На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.

ООН використовує лише верифіковану інформацію та підкреслює: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.

ВІДЕО ДНЯ

18 квітня "Євромайдан SOS" закликав Управління Верховного комісара ООН з прав людини негайно змінити подачу інформації про загибель цивільних людей в Україні внаслідок російської збройної агресії, оскільки неповні дані ООН про загибель цивільних вводять світ в оману щодо реальних масштабів війни.

Ще 2 березня ДСНС України поідомляла, що лише за перші 160 годин війни в Україні загинули понад 2000 мирних громадян.

Теми: війнадітиООН
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