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В ООН осторожно насчитали 2072 мирных жертвы войны в Украине

Елена РощинаСреда, 20 апреля 2022, 07:57

Верховный комиссариат ООН по правам человека сообщил, что с начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей.

Источник: "Голос Америки"

Детали: По данным ООН, еще 2818 человек получили ранения, в том числе 272 ребенка.

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Больше всего жертв на Донбассе: там были убиты 732 человека.

На территориях, которую до начала войны контролировала Украина, погибли 653 человека, на территории оккупированной части востока Украины – 79 человек убиты.

ООН использует только верифицированную информацию и подчеркивает: реальное число жертв может быть выше, так как с мест боевых действий такая информация поступает с задержками.

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18 апреля "Евромайдан SOS" призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека немедленно изменить подачу информации о гибели гражданских людей в Украине в результате российской вооруженной агрессии, поскольку неполные данные ООН о гибели гражданских вводят мир в заблуждение о реальных масштабах войны.

Еще 2 марта ГСЧС Украины сообщала, что только за первые 160 часов войны в Украине погибли более 2000 мирных граждан.

Темы: войнадетиООН
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