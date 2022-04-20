Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Норвегія передала Україні протиповітряні ракетні системи Mistral

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 10:11

Норвегія вирішила передати Україні протиповітряні ракетні системи "Містраль".

Як повідомляє Aftenposten, про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам 20 квітня, пише "Європейська правда".

"Система протиповітряного захисту "Містраль" - це ефективна зброя, яка використовувалась на флоті, і буде дуже корисною для України", - сказав міністр. За його словами, зброю вже відправили.

Україні передають фактично увесь запас норвезьких "Містралів" - близько сотні ракет. Їх планували замінювати на інше озброєння, тому для спроможностей збройних сил це не матиме наслідків, пояснили у Міноборони. У Норвегії вони використовувалися на есмінцях і корветах.

"Ці ракети поступово знімаються з озброєння Збройних сил Норвегії, але все одно це сучасна та ефективна зброя… Інші країни також надавали схожі системи", - зазначив Грам.

"Містралі" використовуються у низці країн та доступні і як портативна зброя, і для використання з пускових установок на транспортних засобах, кораблях та гелікоптерах. Дальність враження цілей - до 6 кілометрів. Зброя передбачена для використання проти літаків та гелікоптерів, які рухаються на малій висоті.

Раніше Норвегія передала Україні 4000 протитанкових ракет, захисне обладнання та інше. З наданням боєприпасів Норвегія відступилася від свого принципу від 1959 року не постачати зброю воюючим країнам.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до норвезького парламенту 30 березня закликав надати зброю, щоб українці могли захищатися. Прем’єр Йонас Гар Стьоре після того казав, що уряд розглядає надання більшої допомоги.

До активнішої підтримки України закликали і в опозиції - у Ліберальній партії заявляли, що Норвегія допомагає "надто мало і надто повільно"; у Консервативній партії теж сказали, що висловили уряду повну підтримку у тому, щоб передати Україні "Містралі".

Теми: НорвегіяУкраїназброя
Головне сьогодні

Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild

Литва передала Україні важкі міномети

Зведення штабу: окупанти планують примусову мобілізацію на Херсонщині

Єдність НАТО шокувала Путіна – Байден

Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – США

фотоУ Бородянці виявили дві братських могили з тілами мирних мешканців

Усі новини...
Норвегія
Норвегія висилає трьох російських дипломатів
Норвежці передають російські друкарні в управління "Новій газеті"
Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS
Останні новини
10:05
У четвер з Маріуполя та Херсонщини спробують евакуювати людей
10:05
Росія втратила 21 тисячу солдатів і 172 літаки – Генштаб
09:52
Міністр фінансів Марченко: Росія – це хвороба світової економіки
09:40
Від нічних обстрілів у Миколаєві загинула людина – ОДА
09:30
Туреччина готується зменшити залежність від російського газу
09:27
Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild
09:20
З Маріуполя вдалося евакуювати 4 автобуси людей
09:00
Литва передала Україні важкі міномети
08:59
Регіони: в Харкові обстрілів поменшало, на Донбасі – жорстокі бої, по Миколаєву був удар
08:49
Асоціація тенісистів засудила рішення не пускати росіян і білорусів на Вімблдон
Усі новини...