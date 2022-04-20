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Норвегия передала Украине противовоздушные ракетные системы Mistral

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 10:11

Норвегия решила передать Украине противовоздушные ракетные системы "Мистраль".

Как сообщает Aftenposten, об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам 20 апреля, пишет "Европейская правда".

"Система противовоздушной защиты "Мистраль" - это эффективное оружие, которое использовалось на флоте, и будет очень полезным для Украины", - сказал министр. По его словам, оружие уже отправили.

Украине передают фактически весь запас норвежских "Мистралей" – около сотни ракет. Их планировали заменять другим вооружением, поэтому для способностей вооруженных сил это не будет последствий, пояснили в Минобороны. В Норвегии они использовались на эсминцах и корветах.

"Эти ракеты постепенно снимаются с вооружения Вооруженных сил Норвегии, но все равно это современное и эффективное оружие... Другие страны также предоставляли схожие системы", - отметил Грамм.

"Мистрали" используются в ряде стран и доступны как портативное оружие, и для использования с пусковых установок на транспортных средствах, кораблях и вертолетах. Дальность поражения целей – до 6 километров. Оружие предназначено для использования против самолетов и вертолетов, двигающихся на малой высоте.

Ранее Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет, защитное оборудование и другое. С предоставлением боеприпасов Норвегия отступила от своего принципа с 1959 года не снабжать оружие воюющим странам.

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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в норвежский парламент 30 марта призвал предоставить оружие, чтобы украинцы могли защищаться. Премьер Йонас Гар Стере после того говорил, что правительство рассматривает оказание большей помощи.

К более активной поддержке Украины призвали и в оппозиции - в Либеральной партии заявляли, что Норвегия помогает "слишком мало и слишком медленно"; в Консервативной партии тоже сказали, что выразили правительству полную поддержку для того, чтобы передать Украине "Мистрали".

Темы: НорвегияУкраинаоружие
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