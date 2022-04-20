Норвегия передала Украине противовоздушные ракетные системы Mistral
Норвегия решила передать Украине противовоздушные ракетные системы "Мистраль".
Как сообщает Aftenposten, об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам 20 апреля, пишет "Европейская правда".
"Система противовоздушной защиты "Мистраль" - это эффективное оружие, которое использовалось на флоте, и будет очень полезным для Украины", - сказал министр. По его словам, оружие уже отправили.
Украине передают фактически весь запас норвежских "Мистралей" – около сотни ракет. Их планировали заменять другим вооружением, поэтому для способностей вооруженных сил это не будет последствий, пояснили в Минобороны. В Норвегии они использовались на эсминцах и корветах.
"Эти ракеты постепенно снимаются с вооружения Вооруженных сил Норвегии, но все равно это современное и эффективное оружие... Другие страны также предоставляли схожие системы", - отметил Грамм.
"Мистрали" используются в ряде стран и доступны как портативное оружие, и для использования с пусковых установок на транспортных средствах, кораблях и вертолетах. Дальность поражения целей – до 6 километров. Оружие предназначено для использования против самолетов и вертолетов, двигающихся на малой высоте.
Ранее Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет, защитное оборудование и другое. С предоставлением боеприпасов Норвегия отступила от своего принципа с 1959 года не снабжать оружие воюющим странам.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в норвежский парламент 30 марта призвал предоставить оружие, чтобы украинцы могли защищаться. Премьер Йонас Гар Стере после того говорил, что правительство рассматривает оказание большей помощи.
К более активной поддержке Украины призвали и в оппозиции - в Либеральной партии заявляли, что Норвегия помогает "слишком мало и слишком медленно"; в Консервативной партии тоже сказали, что выразили правительству полную поддержку для того, чтобы передать Украине "Мистрали".