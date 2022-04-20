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ФСБ Росії заарештувала "міністра внутрішніх справ "ЛНР" - розвідка

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 10:55
ФСБ Росії заарештувала міністра внутрішніх справ ЛНР - розвідка
Корнет Ігор

За даними української розвідки, російська ФСБ арештувала очільника так званого "МВС ЛНР" Ігоря Корнета і запроторила до СІЗО.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "На фоні невдач на фронті Москва розпочала "чистки" керівників "ЛНР"

За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ Росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону".

Деталі: Розвідники стверджують, що арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави.

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Також повідомляється, що за даними ГУР, ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник "докладає всіх зусиль для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді".

Теми: розвідкаОРДЛОвійнаРосія
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