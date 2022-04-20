ФСБ России арестовала "министра внутренних дел "ЛНР" - разведка

По данным украинской разведки, российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и посадила в СИЗО.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "На фоне неудач на фронте Москва приступила к "чистке" руководителей "ЛНР".

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По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону".

Детали: Разведчики утверждают, что арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало перемен в силовом блоке квази-государства.

Также сообщается, что по данным ГУР, главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник "прилагает все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности".