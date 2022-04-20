Голова Херсонщини: Окупанти на перші числа травня готують незаконний "референдум"

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута має інформацію, що російські окупанти готують псевдореферендум в області на початок травня.

Джерело: Геннадій Лагута в інтерв’ю для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я"

Пряма мова: "На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати…

Реклама:

Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити у єдиній, мирній, славетній, соборній Україні. І жити мирно – так, як ми й жили та розвивалися. І, повірте мені, пропрацювавши неповних чотири місяці на своїй посаді (скажу): у нас було стільки планів, стільки ідей, стільки розвитку… Але ми їх виконаємо.

Тому закінчу я коментар (з приводу) "референдуму" так: хоч би як його назвали, що б вони не зробили, це буде фальсифікація та абсолютно незаконно".

Деталі: Щодо спроби окупантів призначити "голову" Херсонщини Лагута сказав, що "вони не мають кандидата, бо всі жителі Херсонщини відмовляються від цього".

ВІДЕО ДНЯ

"Була інформація, що можуть перевести з окупованого Криму (проросійського ставленика – ред.). Була інформація, що вони мали якогось кандидата, взагалі божевільного. Тому те, що я знаю точно: вже давно б призначили – просто немає кого", – додав голова ОВА.

Лагута розповів, що одразу після окупації, коли виникла загроза захоплення будівлі обладміністрації,його команда перемістилася, бо працювати в Херсонській ОДА було б неможливо. Але він отримує всю інформацію, знає про гуманітарну кризу і злочини РФ.

"З погляду злочинів, я багато знаю інформації про те, що коїться в наших населених пунктах – у таких, припустимо, як Високопілля…Поки що це інформація, яка надходить від людей, які звідти виходять у бік Кривого Рогу. Ми її перевіряємо й оцінюватимемо, вже коли звільнимо Високопілля", – сказав Лагута.

Він уточнив, що йдеться про "жорстоке поводження, побиття, викрадення, зґвалтування жінок, дівчат – це все, що розповідають люди, і це вимагає подальшого розгляду (правоохоронними органами – ред.) та покарання всіх винних".

Голова ОВА сказав, що з боку Дніпропетровської області у Херсонській є звільнені населені пункти. У них відновлюється енергопостачання, водопостачання, поліція України несе службу, пенсії та інші бюджетні виплати надійдуть цього тижня.

Лагута запевнив, що Державне казначейство переведене у Кіровоградську область і проводить усі виплати – люди можуть отримати гроші навіть на окупованій території.

"У нас з усієї області кілька сіл лише у трьох територіальних громадах звільнені: Нововоронцовське, Високопільське та Кочубеївське", – сказав він.

Голова ОВА підтвердив, що на окупованій території від освітян вимагають почати навчальний процес російською мовою, "за їхніми підручниками, за їхньою програмою (РФ)", але вчителі поки навчають дітей дистанційно за українською програмою.

Скільки людей виїхали – він точно сказати не може, але підтверджує, що "дуже багато, їдуть у напрямку Миколаєва": "Це такий створений людьми, неоголошений "зелений коридор", де прориваються сім'ями з дітьми: спочатку – через Олександрівку (але там бої), тепер – через Снігурівку, Баштанку. Люди їдуть".

Цьому передувало: 19 квітня українська розвідка повідомила, що російські окупанти готують псевдореферендуми в захоплених районах Херсонсько ї та Миколаївської областей про оголошення так званих "народних республік" та приєднання до Росії.