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Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Денис КарловськийВівторок, 19 квітня 2022, 19:51
фото ілюстративне: getty images

Українська розвідка попереджає, що російська окупаційна адміністрація підготувала проведення "псевдореферендумів" в захоплених районах Херсонщини та Миколаївщини про оголошення так званих "народних республік" та приєднання до Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "На окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення чергової псевдо-республіки "ХНР" та визнання окупаційної влади.

Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості "картинки" для російських ЗМІ".

Деталі: ГУР МО повідомляє, що окупанти друкували частину бланків та бюлетенів у друкарні в Херсоні за адресою вулиця Горького, 5а.

Паспортні дані місцевих мешканців для фіктивного заповнення бланків та бюлетенів для голосування окупанти взяли з анкет, які зібрали під час видачі "гуманітарної допомоги". В охочих взяти пайок окупанти вимагали заповнити анкети щодо особистих даних.

У захопленій Снігурівці на Миколаївщині готують так званий "референдум" про приєднання до Криму, а також "вибори" проросійського мера. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

ВІДЕО ДНЯ

Загарбники проводять перепис осіб пенсійного віку в окупованій Снігурівці Запорізької області. Окупаційна адміністрація обіцяє до 1 вересня встановиту російську адміністрацію, відкрити відділення "Пошти Росії", запустити мобільний та інтернет-зв’язок від російських провайдерів.

Українські розвідники мають інформацію, що розпочато видачу російських паспортів, у тому числі закордонних.

Передісторія:

  • Мер Херсона Ігор Колихаєв публічно попросив Офіс президента та військову адміністрацію надати йому офіційні роз’яснення, як організувати роботу місцевої влади в разі встановлення російської окупаційної влади, проголошення незаконних формувань на захоплених територіях та введенні в обіг валюти держави-агресора. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута порадив йому тікати, якщо боїться потрапити в полон, але в жодному разі не звільнятися.
  • Раніше Колихаєв казав, що вся виконавча влада міста на місці.
  • У захопленому Генічеську на Херсонщині, окупанти встановили біля місцевої адміністрації пам’ятник вождю більшовицького перевороту в Росії та засновнику СРСР Владіміру Лєніну.

Теми: РосіяокупаціяХерсонська областьМиколаївська область
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