Глава Херсонщины: Оккупанты на первые числа мая готовят незаконный "референдум"

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.

Источник: Геннадий Лагута в интервью для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь: "К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: то ил "референдум", то ли как это еще назвать…

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Могу прокомментировать только так: вся Херсонщина ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно – так, как мы жили и развивались. И, поверьте мне, проработав неполных четыре месяца в своей должности (скажу): у нас было столько планов, столько идей, столько развития… Но мы их выполним.

Поэтому закончу я комментарий (по поводу) "референдума" так: как бы его ни назвали, что бы они ни сделали, это будет фальсификация и совершенно незаконно".

Детали: Относительно попытки оккупантов назначить "главу" Херсонщины Лагута сказал, что "у них нет кандидата, потому что все жители Херсонщины отказываются от этого".

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"Была информация, что может быть переведен из оккупированного Крыма (пророссийский ставленник – ред.). Была информация, что у них был какой-то кандидат, вообще сумасшедший. Поэтому то, что я знаю точно: уже давно бы назначили – просто некого", – добавил глава ОВА.

Лагута рассказал, что сразу после оккупации, когда возникла угроза захвата здания обладминистрации, его команда переместилась, потому что работать в Херсонской ОГА было бы невозможно. Но он получает всю информацию, знает о гуманитарном кризисе и преступлениях РФ.

"С точки зрения преступлений, я много знаю информации о том, что происходит в наших населенных пунктах – в таких, допустим, как Высокополье… Пока это информация, которая поступает от людей, которые оттуда выходят в сторону Кривого Рога. Мы ее проверяем и будем оценивать, когда освободим Высокополье", – сказал Лагута.

Он уточнил, что речь идет о "жестоком обращении, избиении, похищении, изнасиловании женщин, девушек – это все, что рассказывают люди, и это требует дальнейшего рассмотрения (правоохранительными органами – ред.) и наказания всех виновных".

Глава ОВА сказал, что со стороны Днепропетровской области в Херсонской есть освобожденные населенные пункты. В них возобновляются энергоснабжение, водоснабжение, полиция Украины несет службу, пенсии и другие бюджетные выплаты поступят на этой неделе.

Лагута заверил, что Государственное казначейство переведено в Кировоградскую область и производит все выплаты – люди могут получить деньги даже на оккупированной территории.

"У нас из всей области несколько сел только в трех территориальных общинах освобождены: Нововоронцовское, Высокопольское и Кочубеевское", – сказал он.

Глава ОВА подтвердил, что на оккупированной территории от педагогов требуют начать учебный процесс на русском языке, "по их учебникам, по их программе (РФ)", но учителя пока учат детей дистанционно по украинской программе.

Сколько людей выехали – он точно сказать не может, но подтверждает, что "очень много, едут в направлении Николаева": "Это такой созданный людьми, необъявленный "зеленый коридор", где прорываются семьями с детьми: сначала – через Александровку (но там бои), теперь – через Снегиревку, Баштанку. Люди уезжают".

Этому предшествовало: 19 апреля украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых "народных республик" и присоединении к России.