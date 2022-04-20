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Росія вже втратила у 3,5 рази більше техніки, ніж Україна – аналітики

Роман ПетренкоСереда, 20 квітня 2022, 15:28

За даними аналітичного проєкту Oryx, Росія на війні втратила у три з половиною рази більше військової техніки, ніж Україна.

Джерело: Oryx

Деталі: Згідно з даними аналітиків, Росія вже втратила 3002 одиниці техніки, з них: знищено: 1588, пошкоджено: 47, кинуто: 244, захоплено: 1123.

Найбільше втрачено вантажівок, авто та джипів (834), танків (521), бойових броньованих машин (307), БМП (532).

Україна тим часом втратила 848 одиниць техніки: знищено: 389, пошкоджено: 22, кинуто: 36, захоплено: 401.

З них – 125 танків, 88 БМП, 75 броньованих машин.

Довідково: Oryx рахує втрати технікою виключно фото- та відеодоказами. Ту техніку, яку не зафіксували на кадрах, вони не враховують.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Згідно з даними Генштабу, російські окупаційні війська втратили вже 815 танків та 2100 бойових машин.

Теми: зброявійнаРосія
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