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Россия уже потеряла в 3,5 раза больше техники, чем Украина – аналитики

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 15:28
Россия уже потеряла в 3,5 раза больше техники, чем Украина – аналитики

По данным аналитического проекта Oryx, Россия на войне потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Украина.

Источник: Oryx

Детали: Согласно данным аналитиков, Россия уже потеряла 3002 единиц техники, из них: уничтожено: 1588, повреждено: 47, брошено: 244, захвачено: 1123.

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Больше всего потеряно грузовики, авто и джипы (834), танки (521), боевые бронированные машины (307), БМП (532).

Украина тем временем потеряла 848 единиц техники: уничтожено: 389, повреждено: 22, брошено: 36, захвачено: 401.

Из них – 125 танков, 88 БМП, 75 бронированных машин.

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Справка: Oryx считает потери техникой исключительно фото- и видеодоказательствами. Ту технику, которую не зафиксировали на кадрах, они не учитывают.

Напомним: Согласно данным Генштаба, российские оккупационные войска потеряли уже 815 танков и 2100 боевых машин.

Темы: оружиевойнаРосcия
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