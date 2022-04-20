Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Почесна" бригада РФ героїчно тікала з України із вкраденими унітазами – постпред в ООН

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 15:33
Сергій Кислиця. фото з Твіттера

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу ООН про справжній "героїзм" і "стійкість" російської армії, яка тікала з-під Києва від українських військ із награбованим "добром".

Джерело: Кислиця, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Постпред України в ООН згадав, що Володимир Путін удостоїв 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент Путін послався на так званий "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдатів цієї бригади.

Водночас Кислиця нагадав, що саме цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і, перебуваючи місяць у Бучі, влаштував терор проти цивільного населення.

Пряма мова: "Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ.

Російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

Вони залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяООН
Головне сьогодні

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

відео, оновлено від 13:54У Росії палає один з головних дослідних інститутів Міноборони

Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан

відео"Холодноярці" біля Ізюма збили "Іглою" російський бомбардувальник

Другий обмін за тиждень: 19 українців врятовано з російського полону

Пасинок Медведчука найняв поліцію охороняти його будинок – Bihus.Info

Усі новини...
війна
Епіфаній просить не проводити служби на Великдень там, де небезпечно
Росія вже втратила у 3,5 більше техніки, ніж Україна – аналітики
Президент Євроради відвідав Бородянку
Останні новини
17:44
Зеленський відреагував на слова Шойгу про "захоплення Маріуполя"
17:40
Інформацію про окупантів через "єВорог" передали понад 250 тисяч українців – Федоров
17:26
США заблокує свої порти для російських суден – Байден
17:25
Львівщина: в Дрогобичі провели дерусифікацію вулиць та "вічного вогню"
17:23
Олег Синєгубов про оборону Харкова, звірства на окупованих територіях та фільтраційні табори
17:18
Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн
17:17
В УГКЦ спробували пояснити позицію Папи Римського щодо війни в Україні
17:15
фотоУ Києві затримали іноземця зі зброєю в авто: наїхав на поліцейського і погрожував
17:12
Іспанія відправила до України 200 тонн боєприпасів та бронеавтомобілі
16:56
Російський гелікоптер збили на Запоріжжі
Усі новини...