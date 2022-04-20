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"Почесна" бригада РФ героїчно тікала з України із вкраденими унітазами – постпред в ООН

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 15:33
Почесна бригада РФ героїчно тікала з України із вкраденими унітазами – постпред в ООН
Сергій Кислиця. фото з Твіттера

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу ООН про справжній "героїзм" і "стійкість" російської армії, яка тікала з-під Києва від українських військ із награбованим "добром".

Джерело: Кислиця, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Постпред України в ООН згадав, що Володимир Путін удостоїв 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент Путін послався на так званий "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдатів цієї бригади.

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Водночас Кислиця нагадав, що саме цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і, перебуваючи місяць у Бучі, влаштував терор проти цивільного населення.

Пряма мова: "Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ.

Російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

ВІДЕО ДНЯ

Вони залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами".

Теми: війнаРосіяООН
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