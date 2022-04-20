"Почетная" бригада РФ героически бежала из Украины с украденными унитазами – постпред в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал на заседании Совбеза ООН о настоящем "героизме" и "устойчивости" российской армии, которая бежала из-под Киева от украинских войск с награбленным "добром".

Источник: Кислица, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Постпред Украины в ООН упомянул, что Владимир Путин удостоил 64-ю мотострелковую бригаду российской армии почетного звания гвардейской. В качестве аргумента Путин сослался на так называемый "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат этой бригады.

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В то же время Кислица напомнил, что именно это подразделение согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев и, находясь месяц в Буче, устроило террор против гражданского населения.

Прямая речь: "Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, сбежать от украинских войск.

Российские солдаты продемонстрировали стойкость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они упорно хранили все награбленное.

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Они оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами".