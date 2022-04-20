Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Почетная" бригада РФ героически бежала из Украины с украденными унитазами – постпред в ООН

Валентина РоманенкоСреда, 20 апреля 2022, 15:33
Сергей Кислица. фото из Твиттера

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал на заседании Совбеза ООН о настоящем "героизме" и "устойчивости" российской армии, которая бежала из-под Киева от украинских войск с награбленным "добром".

Источник: Кислица, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Постпред Украины в ООН упомянул, что Владимир Путин удостоил 64-ю мотострелковую бригаду российской армии почетного звания гвардейской. В качестве аргумента Путин сослался на так называемый "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат этой бригады.

В то же время Кислица напомнил, что именно это подразделение согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев и, находясь месяц в Буче, устроило террор против гражданского населения.

Прямая речь: "Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, сбежать от украинских войск.

Российские солдаты продемонстрировали стойкость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они упорно хранили все награбленное.

Они оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияООН
Главное сегодня

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

видео, обновлено от 13:54В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны

Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение

видео"Холодноярцы" сбили "Иглой" российский бомбардировщик возле Изюма

Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info

Все новости...
война
Эпифаний просит не проводить службы на Пасху там, где опасно
Россия уже потеряла в 3,5 больше техники, чем Украина – аналитики
Президент Евросовета посетил Бородянку
Последние новости
17:25
Львовская область: в Дрогобыче провели дерусификацию улиц и "вечного огня"
17:17
В УГКЦ попытались объяснить позицию Папы Римского относительно войны в Украине
17:15
В Киеве задержали иностранца с оружием в авто: наехал на полицейского и угрожал
16:56
Российский вертолет сбили на Запорожье
16:54
Средняя пенсия военных пенсионеров превысила 8,5 тысячи – Минсоц
16:52
У дочери Шойгу нашли недвижимости в Москве на $6 миллионов
16:48
Каждый шестой в Украине стал вынужденным переселенцем – МОМ
16:42
В Херсонской области оккупанты отбирают агропредприятия и угрожают рабочим – аграрии
16:30
Одна из самых крупных торговых компаний Японии Marubeni прекращает весь новый бизнес с РФ
16:18
Словения передаст Украине танки Т-72 в обмен на технику из Германии
Все новости...