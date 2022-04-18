Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі, за "зразкові дії"

Денис КарловськийПонеділок, 18 квітня 2022, 18:23
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі, за зразкові дії
Ексгумація тіл українців, закатованих у бучі вйськовими 64-ої бригади. фото: дмитро ларін, уп

Російський президент присвоїв 64-й бригаді, яка окупувала Бучу на Київщині в березні, почесне звання "гвардійської за "зразкові дії" в ході війни проти України.

Джерело: портал урядових документів РФ з указом Путіна

Дослівно указ Путіна: "За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Реклама:

Деталі: Путін підписав указ про присвоєння почесного звання 64-й окремій мотострілецькій бригаді після того, як її вивели з Київщини. В указі він також відзначив "зразкові дії" військовослужбовців бригади в ході війни проти України.

Бригада є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу та дислокується в Хабаровському краю.

Член переговорної групи України Михайло Подоляк обурився цим рішенням і закликав світ усвідомити, що проти України чинять геноцид.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Подоляка: "Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини РФ в Україні геноцидом, РФ продовжує сміятися світу в обличчя.

"За героїзм і відвагу", – йдеться в указі. У вбивствах дітей та ґвалтуванні жінок, треба розуміти?".

Читайте також: Вбивство на розі Водопровідної та Яблунської. Різанина в Бучі 

Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук

Передісторія:

  • Головне управління розвідки Міністерство оборони має докази, що Бучу під Києвом окупувала 64-та омсбр окупаційних військ РФ і саме вона влаштувала масові катування, зґвалтування і знущання над мирним населенням, а потім розстріляла їх. 
  • 1 квітня Бучу звільнили від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежали десятки трупів, деякі – зі зав'язаними руками.
  • Путін окреслив 12 квітня докази воєнних злочинів у Бучі "фейком" і сказав, що це дуже схоже на "фейки" західних журналістів про застосування хімічної зброї в Сирії. Потім він почав розповідати про злочини американців в Іраку. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко услід Путіну додав, що в Бучі нібито провели "психологічну спецоперацію англійці" та їхня "ручна преса", і пообіцяв показати буцімто документи з номерними знаками їхніх автомобілів.
  • Російське військово-політичне керівництво після перших кадрів жахіття в Бучі заперечило причетність своїх військових до воєнних злочинів, і сказало, що це все "провокації українських нацистів" за сприяння американців.
  • Європейський Союз, США та лідери провідних країн світу звинуватили Росію в звірствах над беззбройними цивільними людьми в Бучі.

Теми: ПутінБучаокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: