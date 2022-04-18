Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі, за "зразкові дії"
Російський президент присвоїв 64-й бригаді, яка окупувала Бучу на Київщині в березні, почесне звання "гвардійської за "зразкові дії" в ході війни проти України.
Джерело: портал урядових документів РФ з указом Путіна
Дослівно указ Путіна: "За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів".
Деталі: Путін підписав указ про присвоєння почесного звання 64-й окремій мотострілецькій бригаді після того, як її вивели з Київщини. В указі він також відзначив "зразкові дії" військовослужбовців бригади в ході війни проти України.
Бригада є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу та дислокується в Хабаровському краю.
Член переговорної групи України Михайло Подоляк обурився цим рішенням і закликав світ усвідомити, що проти України чинять геноцид.
Пряма мова Подоляка: "Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини РФ в Україні геноцидом, РФ продовжує сміятися світу в обличчя.
"За героїзм і відвагу", – йдеться в указі. У вбивствах дітей та ґвалтуванні жінок, треба розуміти?".
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Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук
Передісторія:
- Головне управління розвідки Міністерство оборони має докази, що Бучу під Києвом окупувала 64-та омсбр окупаційних військ РФ і саме вона влаштувала масові катування, зґвалтування і знущання над мирним населенням, а потім розстріляла їх.
- 1 квітня Бучу звільнили від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежали десятки трупів, деякі – зі зав'язаними руками.
- Путін окреслив 12 квітня докази воєнних злочинів у Бучі "фейком" і сказав, що це дуже схоже на "фейки" західних журналістів про застосування хімічної зброї в Сирії. Потім він почав розповідати про злочини американців в Іраку. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко услід Путіну додав, що в Бучі нібито провели "психологічну спецоперацію англійці" та їхня "ручна преса", і пообіцяв показати буцімто документи з номерними знаками їхніх автомобілів.
- Російське військово-політичне керівництво після перших кадрів жахіття в Бучі заперечило причетність своїх військових до воєнних злочинів, і сказало, що це все "провокації українських нацистів" за сприяння американців.
- Європейський Союз, США та лідери провідних країн світу звинуватили Росію в звірствах над беззбройними цивільними людьми в Бучі.