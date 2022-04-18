Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі, за "зразкові дії"

Російський президент присвоїв 64-й бригаді, яка окупувала Бучу на Київщині в березні, почесне звання "гвардійської за "зразкові дії" в ході війни проти України.

Джерело: портал урядових документів РФ з указом Путіна

Дослівно указ Путіна: "За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Деталі: Путін підписав указ про присвоєння почесного звання 64-й окремій мотострілецькій бригаді після того, як її вивели з Київщини. В указі він також відзначив "зразкові дії" військовослужбовців бригади в ході війни проти України.

Бригада є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу та дислокується в Хабаровському краю.

Член переговорної групи України Михайло Подоляк обурився цим рішенням і закликав світ усвідомити, що проти України чинять геноцид.

Пряма мова Подоляка: "Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини РФ в Україні геноцидом, РФ продовжує сміятися світу в обличчя.

ВІДЕО ДНЯ

"За героїзм і відвагу", – йдеться в указі. У вбивствах дітей та ґвалтуванні жінок, треба розуміти?".

Читайте також: Вбивство на розі Водопровідної та Яблунської. Різанина в Бучі

Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук

Передісторія: