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У російських школах запровадять уроки про війну з Україною

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 15:59
Російських школярів вишикували латинською літерою "Z" – саме такі знаки намальовані на військовій техніці російських окупантів, що воюють проти України. Фото Север.Реалии

З 1 вересня у російських школах будуть проводити пропагандистські уроки, де дітям роз'яснюватимуть "цілі та завдання" війни Росії проти України.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву голови Міносвіти РФ Сергія Кравцова під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з членами Наглядової ради АНО "Росія – країна можливостей"

Пряма мова Кравцова: "Ми справді таку роботу ведемо і її посилили з початку "спеціальної операції", бо просто на дітей шквал дезінформації обрушився абсолютно неправдоподібної, фейки щодо нашої країни. Із 1 вересня такі уроки організувати – ми вже цю роботу ведемо".

Деталі: Кравцов зазначив, що вже сьогодні російським школярам розповідають, що Росія напала на Україну нібито для того, щоб допомогти "їхнім людям", а також провести "денацифікацію та демілітаризацію Донбасу".

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Теми: Росіяосвітапропагандавійна
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