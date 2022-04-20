В российских школах введут уроки о войне с Украиной

Российских школьников выстроили в форме латинской буквой "Z" – именно такие знаки нарисованы на военной технике воюющих против Украины российских оккупантов. Фото Север.Реалии

С 1 сентября в российских школах будут проводить пропагандистские уроки, где детям будут разъяснять "цели и задачи" войны России против Украины.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Набсовета АНО "Россия – страна возможностей"

Прямая речь Кравцова: "Мы действительно такую работу ведём и ее усилили с начала "специальной операции", потому что просто на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны. С 1 сентября такие уроки организовать – мы уже эту работу ведём".

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Детали: Кравцов отметил, что уже сегодня российским школьникам рассказывают, что Россия напала на Украину якобы для того, чтобы помочь "их людям", а также чтобы провести "денацификацию и демилитаризацию Донбасса".

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