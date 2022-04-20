Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київщина: вантажівка заїхала в ліс і підірвалась на міні, водій загинув

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 16:51
Київщина: вантажівка заїхала в ліс і підірвалась на міні, водій загинув
фото поліції Київщини

На Бучанщині в результаті підриву вантажівки на міні загинула людина, ще одна – потрапила до лікарні.

Джерело: зведення поліції Київської області за добу 19 квітня

Деталі: У селі Нова Буда двоє працівників Тетерівського лісгоспу заїхали на неперевірену територію лісу, де вантажівка натрапила на міну.

Реклама:

52-річний водій загинув на місці, а 48-річного пасажира госпіталізували до лікарні з численними травмами голови, грудної клітини та забоями ніг.

Також на Броварщині чоловіку відірвало пальці через вибух небезпечного предмету, знайденого в зоні, де велись бойові дії.

Поліція Київщини вкотре закликає громадян бути обережними на деокупованих територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Стежте за дозвіллям дітей, не користуйтесь лісовими дорогами та стежками. Відвідуйте лише обстежені правоохоронцями місця та дотримуйтесь інструкцій вибухотехніків з рятівниками".

Нагадаємо: 19 квітня у мікрорайоні Стоянка міста Ірпінь на міні підірвався вантажний автомобіль "КаМАЗ", водій загинув.

Теми: Київська областьполіціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: