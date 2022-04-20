Київщина: вантажівка заїхала в ліс і підірвалась на міні, водій загинув
На Бучанщині в результаті підриву вантажівки на міні загинула людина, ще одна – потрапила до лікарні.
Джерело: зведення поліції Київської області за добу 19 квітня
Деталі: У селі Нова Буда двоє працівників Тетерівського лісгоспу заїхали на неперевірену територію лісу, де вантажівка натрапила на міну.
52-річний водій загинув на місці, а 48-річного пасажира госпіталізували до лікарні з численними травмами голови, грудної клітини та забоями ніг.
Також на Броварщині чоловіку відірвало пальці через вибух небезпечного предмету, знайденого в зоні, де велись бойові дії.
Поліція Київщини вкотре закликає громадян бути обережними на деокупованих територіях.
Дослівно: "Стежте за дозвіллям дітей, не користуйтесь лісовими дорогами та стежками. Відвідуйте лише обстежені правоохоронцями місця та дотримуйтесь інструкцій вибухотехніків з рятівниками".
Нагадаємо: 19 квітня у мікрорайоні Стоянка міста Ірпінь на міні підірвався вантажний автомобіль "КаМАЗ", водій загинув.