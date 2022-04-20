Київщина: вантажівка заїхала в ліс і підірвалась на міні, водій загинув

На Бучанщині в результаті підриву вантажівки на міні загинула людина, ще одна – потрапила до лікарні.

Джерело: зведення поліції Київської області за добу 19 квітня

Деталі: У селі Нова Буда двоє працівників Тетерівського лісгоспу заїхали на неперевірену територію лісу, де вантажівка натрапила на міну.

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52-річний водій загинув на місці, а 48-річного пасажира госпіталізували до лікарні з численними травмами голови, грудної клітини та забоями ніг.

Також на Броварщині чоловіку відірвало пальці через вибух небезпечного предмету, знайденого в зоні, де велись бойові дії.

Поліція Київщини вкотре закликає громадян бути обережними на деокупованих територіях.

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Дослівно: "Стежте за дозвіллям дітей, не користуйтесь лісовими дорогами та стежками. Відвідуйте лише обстежені правоохоронцями місця та дотримуйтесь інструкцій вибухотехніків з рятівниками".

Нагадаємо: 19 квітня у мікрорайоні Стоянка міста Ірпінь на міні підірвався вантажний автомобіль "КаМАЗ", водій загинув.