Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевщина: грузовик заехал в лес и подорвался на мине, водитель погиб

Валентина РоманенкоСреда, 20 апреля 2022, 16:51
фото полиции Киевщины

На Бучанщине в результате подрыва грузовика на мине погиб человек, еще один – попал в больницу.

Источник: сводка полиции Киевской области за сутки 19 апреля

Детали: В селе Новая Буда двое работников Тетеривского лесхоза заехали на непроверенную территорию леса, где грузовик наткнулся на мину.

52-летний водитель погиб на месте, а 48-летний пассажир госпитализирован в больницу с многочисленными травмами головы, грудной клетки и ушибами ног.

Также на Броварщине мужчине оторвало пальцы из-за взрыва опасного предмета, найденного в зоне, где велись боевые действия.

Полиция Киевщины призывает граждан быть осторожными на деоккупированных территориях.

Дословно: "Следите за досугом детей, не пользуйтесь лесными дорогами и тропами. Посещайте только обследованные правоохранителями места и следуйте инструкциям взрывотехников со спасателями".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 19 апреля в микрорайоне Стоянка города Ирпень на мине подорвался грузовой автомобиль "КаМАЗ", водитель погиб.

Темы: Киевская областьполициявойна
Главное сегодня

видео, обновлено от 16:07В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение

видео"Холодноярцы" сбили "Иглой" российский бомбардировщик возле Изюма

Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info

Все новости...
Киевская область
В Бучанском районе разоблачили подростка, который шпионил на россиян
В Ирпене на мине подорвался "КаМАЗ": водитель погиб
"Нова пошта" возобновляет работу в Ирпене и Буче
Последние новости
18:29
Россия запретила въезд Марку Цукербергу и Камале Харрис
18:25
Байден встретился со Шмигалем в Вашингтоне
18:19
Дуров, не желающий, чтобы его называли гражданином РФ, в прошлом году получил паспорт ОАЭ – СМИ
18:10
Россияне вывезли из музея в Мариуполе уникальную коллекцию медальерного искусства
18:10
видео, обновлено от 16:07В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших
17:59
Великобритания подняла пошлины на торговлю с РФ и расширила эмбарго
17:57
50 дней под землей: из Харькова эвакуировали семью, которой пришлось жить в метро
17:52
Россияне сорвали эвакуацию из Херсонщины и взяли в плен координатора
17:50
Мариуполь: оккупанты бомбят и обстреливают "Азовсталь"
17:44
Зеленский отреагировал на слова Шойгу о "захвате Мариуполя"
Все новости...