Киевщина: грузовик заехал в лес и подорвался на мине, водитель погиб

На Бучанщине в результате подрыва грузовика на мине погиб человек, еще один – попал в больницу.

Источник: сводка полиции Киевской области за сутки 19 апреля

Детали: В селе Новая Буда двое работников Тетеривского лесхоза заехали на непроверенную территорию леса, где грузовик наткнулся на мину.

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52-летний водитель погиб на месте, а 48-летний пассажир госпитализирован в больницу с многочисленными травмами головы, грудной клетки и ушибами ног.

Также на Броварщине мужчине оторвало пальцы из-за взрыва опасного предмета, найденного в зоне, где велись боевые действия.

Полиция Киевщины призывает граждан быть осторожными на деоккупированных территориях.

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Дословно: "Следите за досугом детей, не пользуйтесь лесными дорогами и тропами. Посещайте только обследованные правоохранителями места и следуйте инструкциям взрывотехников со спасателями".

Напомним: 19 апреля в микрорайоне Стоянка города Ирпень на мине подорвался грузовой автомобиль "КаМАЗ", водитель погиб.