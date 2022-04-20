Антикорупційний суд ухвалив перший вирок в умовах повномасштабної війни з Росією

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим і засудив до 10 років позбавлення волі колишнього першого заступника гендиректора Державного науково-дослідного та проєктного інституту титану Андрія Рачкова, який перебуває у розшуку.

Джерело: пресцентр ВАКС

Деталі: Повідомляється, що в середу 20 квітня колегія суддів Вищого антикрупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватим у розтраті в особливо великих розмірах колишнього заступника директора Інституту титану.

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Оскільки експосадовець перебуває у розшуку, суд постановив обчислювати строк відбування покарання з моменту його фактичного затримання.

Повідомляється, що вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня його проголошення з урахуванням певних обмежень, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

У пресслужбі ВАКС УП підтвердили, що це перший вирок антикорупційного суду з часів повномасштабної війни з Росією.

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Що передувало: В кінці січня 2022 року Вищий антикорупційний суд заочно взяв Рачкова під варту і стягнув в держбюджет його півмільйонну заставу.

Колишнього першого заступника гендиректора Інституту титану оголосили в міжнародний розшук.

Експосадовець Інституту титану 23 грудня 2021 року покинув Україну літаком рейсом Київ-Стамбул і не повернувся.

За версією обвинувачення, Рачков у змові з іншими особами впродовж 2012-2013 забезпечив перерахування Інститутом титану офшорній компанії з Британських Віргінських островів $1,25 млн за послуги, яких не було.

Нагадаємо: Справа Рачкова була першою, яку САП і НАБУ направили до новоствореного Антикорсуду восени 2019 року.