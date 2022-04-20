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Антикоррупционный суд вынес первый приговор в условиях полномасштабной войны с Россией

Валентина РоманенкоСреда, 20 апреля 2022, 17:20
ВАКС

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачкова, находящегося в розыске.

Источник: пресс-центр ВАКС

Детали: Сообщается, что в среду 20 апреля коллегия судей Высшего антикрупционного суда вынесла приговор и признала виновным в растрате в особо крупных размерах бывшего заместителя директора Института титана.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с реализацией административно-хозяйственных или административно-распорядительных функций сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества, которое является его собственностью.

Поскольку экс-чиновник находится в розыске, суд постановил исчислять срок отбывания наказания с момента его фактического задержания.

Сообщается, что приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его оглашения с учетом определенных ограничений, предусмотренных ч. 4 ст. 394 УПК Украины.

В пресс-службе ВАКС УП подтвердили, что это первый приговор антикоррупционного суда со времен полномасштабной войны с Россией.

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Что предшествовало: В конце января 2022 года Высший антикоррупционный суд заочно взял Рачкова под стражу и стянул в госбюджет его полумиллионный залог.

Бывший первый заместитель гендиректора Института титана был объявлен в международный розыск.

Экс-чиновник Института титана 23 декабря 2021 года покинул Украину самолетом рейсом Киев-Стамбул и не вернулся.

По версии обвинения, Рачков в сговоре с другими лицами на протяжении 2012-2013 годов обеспечил перечисление Институтом титана оффшорной компании с Британских Виргинских островов $1,25 млн за услуги, которых не было.

Напомним: Дело Рачкова было первым, которое САП и НАБУ направили в новообразованный Антикорсуд осенью 2019 года.

Темы: Антикоррупционный суд
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