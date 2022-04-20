Путін приймав рішення про війну зі жменькою людей, він все більше ізольований і непоступливий – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін приймав рішення про початок війни проти України зі жменькою людей, відтоді коло його порадників ще більше звузилося і наближені до глави Кремля люди не бачать шансів, що він змінить свій курс, пише "Блумберг".

Джерело: американське видання "Bloomberg"

Дослівно: "За словами двох людей, за кілька тижнів після початку вторгнення коло радників та контактів Путіна ще більше звузилося порівняно з обмеженою групою прихильників жорсткої лінії, з якими він регулярно консультувався раніше.

За словами цих людей, рішення про вторгнення було прийнято Путіним та жменькою прихильників жорсткого курсу, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева".

Деталі: "Bloomberg" говорив із десятком людей, обізнаних із обстановкою в ешелонах влади РФ.

Видання зазначає, що майже за 8 тижнів після того, як Путін ввів війська в Україну, військові втрати зростають, а Росія зіткнулася з безпрецедентною міжнародною ізоляцією, "невелика, але зростаюча кількість високопоставлених кремлівських інсайдерів тихо ставить під сумнів його рішення почати війну" .

Дослівно: "Лави критиків на вершині влади залишаються обмеженими, розосередженими на посадах високого рівня в уряді та державному бізнесі.

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Вони вважають, що вторгнення було катастрофічною помилкою, яка відкине країну на роки назад, за словами десяти людей, безпосередньо обізнаних із ситуацією. Усі говорили на умовах анонімності, надто побоюючись відплати, щоби коментувати публічно.

Поки що ці люди не бачать жодних шансів на те, що російський президент змінить свій курс, і жодних перспектив кинути йому виклик удома.

За їхніми словами, Путін, все більше і більше покладаючись на коло безкомпромісних радників, яке звужується, відкидає спроби інших офіційних осіб попередити його про згубні економічні та політичні втрати.

Деякі заявили, що вони дедалі більше поділяють побоювання представників американської розвідки, що Путін може вдатися до обмеженого застосування ядерної зброї, якщо зіткнеться з невдачею у кампанії, яку він вважає своєю історичною місією".

Деталі: Видання зазначає, що путінська війна, як і раніше, глибоко підтримується більшістю російської еліти, та й громадська підтримка залишається сильною.

Менше з тим, усе більше і більше високопоставлених інсайдерів доходять висновку, що відданість Путіна продовженню вторгнення прирече Росію на роки ізоляції та загострення напруженості, внаслідок чого її економіка буде паралізована, її безпека буде поставлена ​​під загрозу, а її глобальний вплив ослабне.

За словами джерел, високопосадовці намагалися пояснити президенту РФ, що економічні наслідки санкцій будуть руйнівними і зведуть нанівець два десятиліття зростання і вищий рівень життя, яких досяг Путін.

Путін відмахнувся від попереджень, заявивши, що хоча Росія заплатить величезну ціну, Захід не залишив йому іншого вибору, окрім як почати війну, кажуть люди.

За їхніми словами, президент РФ, як і раніше, упевнений, що громадськість його підтримує, а росіяни готові піти на роки жертв заради його бачення національної величі.

Путін сповнений рішучості продовжувати боротьбу, навіть незважаючи на те, що Кремлю довелося скоротити свої амбіції зі швидкого захоплення більшої частини України до виснажливої ​​битви за Донбас на сході.

Обмеженість інформації сприяла тому, що Кремль прорахувався у перші дні наступу, зробивши ставку на ширшу підтримку з боку українських військ та офіційних осіб, а також на швидший військовий поступ, кажуть обізнані з цього питання люди.

Російський лідер також недооцінив свого українського колегу, спочатку вважаючи його слабким. Роман Абрамович нібито мав змінити думку Путіна про те, що президент України Володимир Зеленський покине країну, щойно розпочнеться вторгнення.

За словами експерта з російських спецслужб Андрія Солдатова, всередині Федеральної служби безпеки РФ зростає невдоволення провалом вторгнення. За словами людей, знайомих із ситуацією, там очікували, що бойові дії триватимуть не більше кількох тижнів.

Проте критики не бачать ознак того, що Путін готовий розглянути питання про припинення вторгнення або серйозні поступки, необхідні для припинення вогню. А його контроль за політичною системою залишається тотальним.

Нагадаємо: Публічно порвав із Кремлем через вторгнення Анатолій Чубайс. Хотіла піти з посади голови Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. Проти війни виступали бізнесмени Михайло Фрідман та Олег Дерипаска. Останній називав війну "божевіллям" і вважав, що вона може тривати кілька років.