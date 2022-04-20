Росіяни запустили "міжконтинентальну" ракету: Путін каже, що аналогів немає і погрожує

Російське Міноборони повідомляє, що на космодромі "Плесецьк" окупанти провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Про випробування доповіли президенту РФ Володимиру Путіну та показали відео запуску.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РІА Новини", сайт Кремля

Пряма мова Путіна: "Аналогів у світі немає та ще довго не буде. Ця унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних сил.

Надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики, намагається погрожувати нашій країні".

Деталі: Російські окупанти повідомляють, що це перший пуск ракети "Сармат".

Путін заявив, що ракета може "долати всі сучасні засоби протиракетної оборони". За його словами, для створення ракети використали лише російські вузли, компоненти, деталі: "Це спрощуватиме серійний випуск комплексу підприємствами ОПК".

Міноборони РФ заявило, що у "Сармата" "радикально розширено діапазон бойового оснащення як за кількістю блоків, так і за типами, включаючи гіперзвук".

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Що було раніше: Про плани створення подібної ракети Путін заявляв ще у 2018 році. Тоді він стверджував, що РФ планує створювати ракети, які мають необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту та хвалився іншими планами щодо надзвукової і гіперзвукової зброї і навіть "бойових лазерних комплексів".

Війна з Україною викрила корупцію в російській армії. Частково окупанти вдерлися в Україну на застарілій техніці та з військовою амуніцією радянського часу, а деякі боєприпаси росіян не детонують.

Крім того, американські видання у 2018-2019 роках повідомляли, що російські ракети, якими хизувався Путін, згорають в атмосфері.

Російські опозиціонери стверджують, що через корупцію окупантів в армії, зброя РФ зачасту існує лише на папері.

Зокрема, у 2017 році Міноборони РФ публікувало фейкові кадри того, що США нібито підтримують ІДІЛ. Виявилося, що це кадри із американської комп'ютерної гри.

Також у 2017 році Путін показав американському режисеру Оліверу Стоуну фейкове відео про російську авіацію в Сирії. Насправді, на зйомці американський вертоліт "Апач" атакує позиції талібів в Афганістані в 2009 році.

Незважаючи на очевидну фальсифікацію, в Кремлі стверджували, що Путін показував реальні кадри, отримані від міністерства оборони РФ.