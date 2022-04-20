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Россияне запустили "межконтинентальную" ракету: Путин говорит, что аналогов нет и угрожает

Алена МазуренкоСреда, 20 апреля 2022, 18:14
Россияне запустили межконтинентальную ракету: Путин говорит, что аналогов нет и угрожает
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Российское Минобороны сообщает, то на космодроме "Плесецк" из шахтной установки проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об испытании доложили президенту Владимиру Путину и показали видео запуска.

Источник: подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости", сайт Кремля

Прямая речь Путина: "Аналогов в мире нет и еще долго не будет. Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил. 

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Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики, пытается угрожать нашей стране".

Детали: Российские оккупанты сообщают, что это первый проведенный пуск ракеты "Сармат".

Путин заявил, что ракета может "преодолевать все современные средства противоракетной обороны". По его словам, для создания ракеты использовали только российские узлы, компоненты, детали: "Это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК".

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Минобороны РФ заявило, что у "Сармата" "радикально расширен диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по типам, включая гиперзвук".

Что было раньше: О планах создания подобной ракеты Путин заявлял еще в 2018 году. Тогда он утверждал, что РФ планирует создавать ракеты, которые имеют неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета и хвастался другими планами по сверхзвуковому и гиперзвуковому оружию и даже "боевыми лазерными комплексами".

Война с Украиной разоблачила коррупцию в российской армии. Частично оккупанты ворвались в Украину на устаревшей технике и с военной амуницией совецкого времени, а некоторые боеприпасы россиян не детонируют.

Кроме того, американские издания в 2018-2019 годах сообщали, что российские ракеты, которыми хвастался Путин, сгорают в атмосфере.

Российские оппозиционеры утверждают, что из-за коррупции оккупантов в армии, оружие РФ часто существует только на бумаге.

В частности, в 2017 году Минобороны РФ публиковало фейковые кадры того, что США якобы поддерживают ИГИЛ. Оказалось, что это кадры из американской компьютерной игры. 

Также в 2017 году Путин показал американсокому режисеру Оливеру Стоуну фейковое видео о российской авиации в Сирии. На самом деле на съемке американский вертолет "Апач" атакует позиции талибов в Афганистане в 2009 году.

Несмотря на очевидный подлог, в Кремле утверждали, что Путин показывал реальные кадры, полученные от минобороны РФ. 

Темы: ПутинРосcияоружие
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