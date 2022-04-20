Київщина: у Бородянці закінчили розбирати завали, дістали 41 тіло

Рятувальники розібрали всі завали будівель у Бородянці Київської області після наступу Росії, з-під завалів дістали тіла 41 людини.

Джерело: в.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, повідомляє Суспільне

Пряма мова: "На сьогодні розібрали всі завали. Знищено повністю 8 (багатоповерхових — ред.) будинків, 32 будинки пошкоджено частково.

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На території нашої громади знищено приватні будинки — близько 500 будинків знищено повністю, частково зруйновані або зазнали уражень ще близько 450 будинків".

"З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі. Частину людей ще встигли поховати на цвинтарі, то я думаю, це близько сотні чоловік".

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Деталі: Як зазначив Єрко, окупанти не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.

"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений", — розповів він.

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