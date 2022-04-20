Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київщина: у Бородянці закінчили розбирати завали, дістали 41 тіло

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 19:17
Київщина: у Бородянці закінчили розбирати завали, дістали 41 тіло
Бородянка, фото ДСНС

Рятувальники розібрали всі завали будівель у Бородянці Київської області після наступу Росії, з-під завалів дістали тіла 41 людини.

Джерело: в.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, повідомляє Суспільне

Пряма мова: "На сьогодні розібрали всі завали. Знищено повністю 8 (багатоповерхових — ред.) будинків, 32 будинки пошкоджено частково.

Реклама:

На території нашої громади знищено приватні будинки — близько 500 будинків знищено повністю, частково зруйновані або зазнали уражень ще близько 450 будинків".

"З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі. Частину людей ще встигли поховати на цвинтарі, то я думаю, це близько сотні чоловік".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Як зазначив Єрко, окупанти не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.

"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений", — розповів він.

Передісторя: 

  • 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ.
  • На Київщині внаслідок російської агресії загинуло понад 1000 цивільних осіб.

Теми: Київська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: