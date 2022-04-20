Киевская область: в Бородянке закончили разбирать завалы, достали 41 тело
Спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области после наступления России, из-под завалов извлекли тела 41 человека.
Источник: и.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, сообщает Суспільне
Прямая речь: "На сегодняшний день разобрали все завалы. Уничтожены полностью 8 (многоэтажных — ред.) домов, 32 дома повреждены частично.
На территории нашей общины уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью, частично разрушены или пострадали еще около 450 домов".
"Из-под завалов достали 41 человек, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, так я думаю, это около сотни человек".
Детали: Как отметил Ерко, оккупанты не разрешали похоронить людей и даже унести тела в течение 10-15 дней.
Предыстория:
- 2 апреля Киевская область была освобождена от российских войск.
- В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 гражданских лиц.