Киевская область: в Бородянке закончили разбирать завалы, достали 41 тело

Спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области после наступления России, из-под завалов извлекли тела 41 человека.

Источник: и.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, сообщает Суспільне

Прямая речь: "На сегодняшний день разобрали все завалы. Уничтожены полностью 8 (многоэтажных — ред.) домов, 32 дома повреждены частично.

На территории нашей общины уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью, частично разрушены или пострадали еще около 450 домов".

"Из-под завалов достали 41 человек, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, так я думаю, это около сотни человек".

Детали: Как отметил Ерко, оккупанты не разрешали похоронить людей и даже унести тела в течение 10-15 дней.

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