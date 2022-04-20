Ми готові до будь-якого формату обміну наших людей у Маріуполі на росіян – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на росіян.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Деталі: Таку заяву Зеленський зробив на спільному брифінгу із президентом Європейської Ради у Києві.
Пряма мова: "Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі – УП) на російських людей, російських військових, яких вони (Росія – УП) залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули.
Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну".
Нагадаємо:
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із заблокованого Росією Маріуполя.