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Ми готові до будь-якого формату обміну наших людей у ​​Маріуполі на росіян – Зеленський

Світлана КізіловаСереда, 20 квітня 2022, 19:41
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на росіян.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Таку заяву Зеленський зробив на спільному брифінгу із президентом Європейської Ради у Києві.

Пряма мова: "Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі – УП) на російських людей, російських військових, яких вони (Росія – УП) залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули.

Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну".

Нагадаємо:

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із заблокованого Росією Маріуполя.

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Теми: МаріупольобмінвійнаЗеленський
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