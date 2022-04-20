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Союзники по НАТО можуть бути залучені до виходу мешканців із Маріуполя – Нуланд

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 19:38
Союзники по НАТО можуть бути залучені до виходу мешканців із Маріуполя – Нуланд
ВІКТОРІЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із Маріуполя.

Джерело: заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у коментарі CNN

Деталі: За словами Нуланд, "була певна надія, що росіяни можуть дозволити" безпечний вихід для мирних жителів та поранених військових із Маріуполя.

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На її думку, "до цього можуть бути залучені союзники по НАТО, якщо це відбудеться".

Однак Нуланд зазначила, що така домовленість "раніше кілька разів зривалася", і, зрештою, саме росіяни мають дозволити безпечний вихід.

За словами чиновниці, облога Маріуполя свідчить "про жорстокість цієї війни" та військові злочини, які вчиняє Володимир Путін.

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Що передувало: На початку квітня президент Володимир Зеленський заявляв про проведення діалогу з Туреччиною, щоб Росія дозволила евакуювати поранених людей із Маріуполя. 

Віцепрем’єр Ірина Верещук пояснювала, що Україна сподівається за посередництва Туреччини вивезти з Маріуполя централізовано жінок і дітей разом із турецькими громадянами. Однак це досі не було реалізовано.

Теми: МаріупольСШАНАТО
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