Мы готовы на любой формат обмена наших людей в Мариуполе на россиян - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных Россией гражданских и военных в Мариуполе на россиян.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Такое заявление Зеленский сделал на брифинге с президентом Европейского Совета в Киеве.

Прямая речь: "Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе – УП) на российских людей, российских военных, которых они (Россия – УП) оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули.

Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена".

Напомним:

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.