Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мы готовы на любой формат обмена наших людей в Мариуполе на россиян - Зеленский

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 19:41
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных Россией гражданских и военных в Мариуполе на россиян.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Такое заявление Зеленский сделал на брифинге с президентом Европейского Совета в Киеве.

Прямая речь: "Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе – УП) на российских людей, российских военных, которых они (Россия – УП) оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули.

Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена".

Напомним:

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольобменвойнаЗеленский
Главное сегодня

Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине – Bild

Литва передала Украине тяжелые минометы

Сводка штаба: оккупанты планируют принудительную мобилизацию в Херсонской области

Единство НАТО шокировало Путина – Байден

Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США

фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей

Все новости...
Мариуполь
Мариуполь: В укрытии на "Азовстали" находятся несколько сотен гражданских
Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с Мединским – "Азов"
Гумкоридор из Мариуполя не сработал, как планировалось – Верещук
Последние новости
10:43
видеоШойгу наврал Путину о "взятии Мариуполя"
10:42
В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро
10:05
В четверг из Мариуполя и Херсона попытаются эвакуировать людей
10:05
Россия потеряла 21 тысячу солдат и 172 самолета – Генштаб
09:52
Министр финансов Марченко: Россия – это болезнь мировой экономики
09:40
От ночных обстрелов в Николаеве погиб человек – ОГА
09:30
Турция готовится уменьшить зависимость от российского газа
09:27
Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине – Bild
09:20
Из Мариуполя удалось эвакуировать 4 автобуса людей
09:00
Литва передала Украине тяжелые минометы
Все новости...