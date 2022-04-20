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Мы готовы на любой формат обмена наших людей в Мариуполе на россиян - Зеленский

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 19:41
Мы готовы на любой формат обмена наших людей в Мариуполе на россиян - Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных Россией гражданских и военных в Мариуполе на россиян.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Такое заявление Зеленский сделал на брифинге с президентом Европейского Совета в Киеве.

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Прямая речь: "Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе – УП) на российских людей, российских военных, которых они (Россия – УП) оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули.

Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена".

Напомним:

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Темы: МариупольобменвойнаЗеленский
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