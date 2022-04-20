Мы готовы на любой формат обмена наших людей в Мариуполе на россиян - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных Россией гражданских и военных в Мариуполе на россиян.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Такое заявление Зеленский сделал на брифинге с президентом Европейского Совета в Киеве.
Прямая речь: "Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе – УП) на российских людей, российских военных, которых они (Россия – УП) оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули.
Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена".
Напомним:
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.