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Частина автобусів із евакуйованими маріупольцями їде в бік Запоріжжя – голова ОВА

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 20:14
Павло Кириленко, фото з Facebook

Частина з запланованих автобусів із евакуйованими мешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, Маріупольська міська рада

Пряма мова: "Сьогодні було оголошено так званий евакуаційний коридор саме окупантами, російською стороною. В цьому евакуаційному коридорі була заявлена одна кількість автобусів, що є точки завантаження в ці автобуси і далі рух за визначеним маршрутом в бік міста Запоріжжя, і там вони передавали б на територію, яку контролює українська влада.

Із заявленої кількості автобусів їх було набагато менше. В тих точках збору люди, звичайно, зібралися, але мало хто потрапив до вказаних автобусів. Зараз частина з цих автобусів йде по визначеному РФ маршруту руху".

Деталі: Кириленко пообіцяв повідомити, хто з жителів Маріуполя дістався підконтрольної українській владі території, як тільки ці люди будуть на зв’язку.

Також він обіцяє повідомити пізніше, "чи буде можливість по вказаному алгоритму працювати наступні дні".

Разом з тим, Маріупольська міська рада повідомила, що в Оріхові колона автобусів та машин швидкої допомоги готова для продовження евакуації маріупольців.

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"Україна усі свої зобов'язання виконала. Очікуємо виконання своїх зобов'язань з іншого боку", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: Зранку 20 квітня віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що по обіді має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.

Теми: МаріупольевакуаціяЗапоріжжяДонецька область
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