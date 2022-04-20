У Маріуполі домовились про гумкоридор для жінок, дітей та літніх людей – Верещук
20 квітня по обіді має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.
Джерело: віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук
Пряма мова: "Гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року. З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні.
Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку. Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.
Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя".
Деталі: Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тож під час дії коридору можуть відбуватися зміни.
Вона попросила стежити за офіційними повідомленнями.
"Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід", – додала міністерка.
Нагадаємо: Гуманітарних коридорів в Україні не було вже три дні, а з Маріуполя людей не випускали ще раніше – з 11 квітня.
У ніч на 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав світових лідерів терміново провести "екстракцію" з Маріуполя: вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце на території третьої держави.