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У Маріуполі домовились про гумкоридор для жінок, дітей та літніх людей – Верещук

Олена РощінаСереда, 20 квітня 2022, 09:26

20 квітня по обіді має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.  

Джерело: віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук 

Пряма мова: "Гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року.  З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. 

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Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку. Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. 

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя". 

Деталі: Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тож під час дії коридору можуть відбуватися зміни. 

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Вона попросила стежити за офіційними повідомленнями.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід", – додала міністерка.

Нагадаємо: Гуманітарних коридорів в Україні не було вже три дні, а з Маріуполя людей не випускали ще раніше – з 11 квітня. 

У ніч на 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав світових лідерів терміново провести "екстракцію" з Маріуполя: вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце на території третьої держави.

Теми: Маріупольевакуація
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