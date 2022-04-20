Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі домовились про гумкоридор для жінок, дітей та літніх людей – Верещук

Олена РощінаСереда, 20 квітня 2022, 09:26

20 квітня по обіді має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.  

Джерело: віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук 

Пряма мова: "Гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року.  З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. 

Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку. Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. 

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя". 

Деталі: Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тож під час дії коридору можуть відбуватися зміни. 

Вона попросила стежити за офіційними повідомленнями.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід", – додала міністерка.

Нагадаємо: Гуманітарних коридорів в Україні не було вже три дні, а з Маріуполя людей не випускали ще раніше – з 11 квітня. 

У ніч на 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав світових лідерів терміново провести "екстракцію" з Маріуполя: вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце на території третьої держави.

Теми: Маріупольевакуація
Головне сьогодні

Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді

Розвідка Британії: Росія поспішає отримати якісь "перемоги" до 9 травня

Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених

відеоШойгу набрехав Путіну про "взяття Маріуполя"

Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild

Литва передала Україні важкі міномети

Усі новини...
Маріуполь
Керівник морського ліцею Маріуполя подався в колаборанти – радник мера
Росіяни погрожують маріупольцям: будуть стріляти, якщо не побачать білих стрічок
Маріуполь: морпіхи просять світ вивезти людей із “Азовсталі” у третю державу – лік на години
Останні новини
13:22
Пасинок Медведчука найняв поліцію охороняти його будинок – Bihus
13:06
Захисники у Попасній знищили загін лівійців та сирійців – Данілов
13:06
Глава УГКЦ назвав можливі умови примирення з Росією
12:46
Дві третини жителів Словаччини вважають Росію небезпечною країною - опитування
12:36
Литовська Viči припиняє бізнес у Росії
12:35
Окупанти розстрілюють волонтерів та ізолюють міста – розвідка
12:23
фото Окупанти масово ховають убитих маріупольців у Мангуші – радник мера
12:17
Молдова викликала російського посла після побажань Санду "опинитись на звалищі історії"
12:12
Ще один російський банк в черзі на дефолт: ВТБ виплатив євробонди в рублях
11:57
Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді
Усі новини...