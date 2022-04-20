Часть автобусов с эвакуированными мариупольцами едет в сторону Запорожья – глава ОВА

Часть из запланированных автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя двигаются в сторону Запорожья по определенному Россией маршруту.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, Мариупольский городской совет

Прямая речь: "Сегодня был объявлен так называемый эвакуационный коридор именно оккупантами, российской стороной. В этом эвакуационном коридоре было заявлено одно количество автобусов, есть точки загрузки в эти автобусы и далее движение по определенному маршруту в сторону города Запорожья, и там они бы передавали на территорию, контролируемую украинскими властями.

Из заявленного количества автобусов их было гораздо меньше. В тех точках сбора люди, конечно, собрались, но мало кто попал в указанные автобусы. Сейчас часть этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движения".

Детали: Кириленко пообещал сообщить, кто из жителей Мариуполя достался на подконтрольную украинским властям территорию, как только эти люди будут на связи.

Также он обещает сообщить позже, "будет ли возможность по указанному алгоритму работать в последующие дни".

Вместе с тем, Мариупольский городской совет сообщил, что в Орехово колонна автобусов и машин скорой помощи готова для продолжения эвакуации мариупольцев.

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"Украина все свои обязательства выполнила. Ожидаем выполнения своих обязательств с другой стороны", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Утром 20 апреля вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что после обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей.