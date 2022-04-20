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Морська охорона оголосила мінну небезпеку в гирлах Дунаю

Середа, 20 квітня 2022, 21:14

Морська охорона ДПСУ заборонила рибальство та судноплавство у дев'яти гирлах ріки Дунай через небезпеку підриву суден на дрейфуючих мінах, закладених у Чорному морі росіянами.

Джерело: інформація командира 18-го загону Морської охорони ДПСУ, що оприлюднена виконкомом Вилківської міськради Одеської області

Деталі: Через мінну небезпеку заборонено суднопрохід гирлами Очаківське (0−6 км), Прорва, Полуденне, Потапове, Анкудінове, Швидке, Східне та Циганське, у частині Старостамбульського гирла (від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море), а також на сполучному каналі та в Жебріянівській бухті.

Зазначається, що заборонено також й вихід маломірних суден у внутрішніх водних шляхах українського району Дунаю.

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