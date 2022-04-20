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Морская охрана объявила о минной опасности в устьях Дуная

Среда, 20 апреля 2022, 21:14

Морская охрана ГПСУ запретила рыболовство и судоходство в девяти устьях реки Дунай из-за опасности подрыва судов на дрейфующих минах, заложенных в Черном море россиянами.

Источник: информация командира 18-го отряда Морской охраны ГПСУ, обнародованная исполкомом Вилковского горсовета Одесской области

Детали: Из-за минной опасности запрещено судоходство устьями Очаковское (0-6 км), Прорва, Полуденное, Потапово, Анкудиново, Быстрое, Восточное и Цыганское, в части Старостамбульского устья (от устья Лимба до точки впадения в Черное море), а также канале и в Жебрияновской бухте.

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Отмечается, что запрещен также выход маломерных судов во внутренних водных путях украинского района Дуная.

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