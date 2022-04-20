Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Морская охрана объявила о минной опасности в устьях Дуная

Среда, 20 апреля 2022, 21:14

Морская охрана ГПСУ запретила рыболовство и судоходство в девяти устьях реки Дунай из-за опасности подрыва судов на дрейфующих минах, заложенных в Черном море россиянами.

Источник: информация командира 18-го отряда Морской охраны ГПСУ, обнародованная исполкомом Вилковского горсовета Одесской области

Детали: Из-за минной опасности запрещено судоходство устьями Очаковское (0-6 км), Прорва, Полуденное, Потапово, Анкудиново, Быстрое, Восточное и Цыганское, в части Старостамбульского устья (от устья Лимба до точки впадения в Черное море), а также канале и в Жебрияновской бухте.

Отмечается, что запрещен также выход маломерных судов во внутренних водных путях украинского района Дуная.

ВИДЕО ДНЯ
Главное сегодня

фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев

Онуфрий предлагает на Пасху ходу в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых

видеоДесантники сбили Ми-8, а морпехи ликвидировали вертолет, прилетевший на помощь

В Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию и готовят "референдум" - Генштаб

видео, обновлено от 16:07В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

Все новости...
Последние новости
22:12
Победа культурного фронта: заседание ЮНЕСКО в Казани не состоится
22:05
Итальянская ENI подписала соглашение с Конго для замены российского газа
21:52
В ЦБ РФ признали, что спад экономики будет существеннее чем во время коронавируса
21:40
Пентагон: Украина имеет на фронте больше танков, чем РФ
21:31
фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев
21:30
обновленоДнепропетровщина: Ракетными ударами разбито железнодорожное полотно, есть пострадавшие
21:19
Банки отмечают резкое снижение спроса на кредиты
21:14
РФ перебросила в Украину еще больше тактических групп, в настоящее время их 85 – CNN
21:04
Между Ирпенем и Киевом запускают маршрутки
20:58
Восстановление Украины с помощью ЕС должно начаться до завершения войны – Мишель
Все новости...