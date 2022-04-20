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Генсек ООН просить про зустрічі в Москві та Києві для припинення війни

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 21:17
Генсек ООН просить про зустрічі в Москві та Києві для припинення війни
Антоніу Гуттеріш, Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та президентом Владіміром Путіним у Москві.

Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік в Нью-Йорку,  повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"Генеральний секретар сказав, що в цей час великої небезпеки та наслідків він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні, а також перспективи принципу багатосторонності в міжнародних відносинах, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві", - сказав Дюжаррік. 

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"Він зазначив, що і Україна, і Російська Федерація є членами-засновниками Організації Об'єднаних Націй і завжди рішуче підтримували цю організацію", - додав речник.

Напередодні генсек ООН закликав оголосити в Україні чотириденну гуманітарну паузу– з четверга до Великодньої неділі.

Україна підтримує ініціативу Гуттеріша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.

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Теми: ООНРосіявійна
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