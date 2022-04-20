Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН просит о встречах в Москве и Киеве для прекращения войны

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 21:17
Генсек ООН просит о встречах в Москве и Киеве для прекращения войны
Антониу Гуттериш, Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил запрос в постоянные представительства Украины и РФ при ООН с просьбой о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и президентом Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Генеральный секретарь сказал, что в настоящее время большой опасности и последствий он хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве", - сказал Дюжаррик.

Реклама:

"Он отметил, что и Украина, и Российская Федерация являются членами-учредителями Организации Объединенных Наций и всегда решительно поддерживали эту организацию", - добавил спикер.

Накануне генсек ООН призвал объявить в Украине четырехдневную гуманитарную паузу – с четверга до Пасхального воскресенья.

Украина поддерживает инициативу Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ООНРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: