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Генсек ООН просит о встречах в Москве и Киеве для прекращения войны

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 21:17
Антониу Гуттериш, Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил запрос в постоянные представительства Украины и РФ при ООН с просьбой о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и президентом Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Генеральный секретарь сказал, что в настоящее время большой опасности и последствий он хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве", - сказал Дюжаррик.

"Он отметил, что и Украина, и Российская Федерация являются членами-учредителями Организации Объединенных Наций и всегда решительно поддерживали эту организацию", - добавил спикер.

Накануне генсек ООН призвал объявить в Украине четырехдневную гуманитарную паузу – с четверга до Пасхального воскресенья.

Украина поддерживает инициативу Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

Темы: ООНРосcиявойна
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