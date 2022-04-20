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У Миколаєві знову лунають вибухи – мер

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 21:41
Олександр Сєнкевич, скріншот відео

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті лунають вибухи.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, Суспільне

Дослівно: "Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві.

Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!"

Деталі: Крім того, в ніч проти 20 квітня під час ракетного обстрілу Миколаєва війська РФ нанесли удар по інфраструктурі Миколаївської філії Суспільного мовника.

Як повідомляє Суспільне, загиблих та постраждалих внаслідок цього удару немає, Суспільне Миколаїв продовжує працювати.

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Що передувало: 18 квітня увечері міський голова Миколаєва повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що обстрілами Миколаєва в ніч на 19 квітня пошкоджено електроопору та поранено двох людей.

Теми: Миколаїввибух
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