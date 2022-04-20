Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаєві знову лунають вибухи – мер

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 21:41
У Миколаєві знову лунають вибухи – мер
Олександр Сєнкевич, скріншот відео

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті лунають вибухи.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, Суспільне

Реклама:

Дослівно: "Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві.

Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!"

Деталі: Крім того, в ніч проти 20 квітня під час ракетного обстрілу Миколаєва війська РФ нанесли удар по інфраструктурі Миколаївської філії Суспільного мовника.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Суспільне, загиблих та постраждалих внаслідок цього удару немає, Суспільне Миколаїв продовжує працювати.

Що передувало: 18 квітня увечері міський голова Миколаєва повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що обстрілами Миколаєва в ніч на 19 квітня пошкоджено електроопору та поранено двох людей.

Теми: Миколаїввибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: