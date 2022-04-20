В Николаеве снова раздаются взрывы – мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе раздаются взрывы.

Источник: Сенкевич в Telegram, Суспільне

Дословно: "Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве.

Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Держитесь подальше от окон!"

Детали: Кроме того, в ночь на 20 апреля во время ракетных обстрелов Николаева войска РФ нанесли удар по инфраструктуре Николаевского филиала Общественного вещателя.

Как сообщает Суспільне, погибших и пострадавших в результате этого удара нет, Суспільне Миколаїв продолжает работать.

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Что предшествовало: 18 апреля вечером мэр Николаева сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов.

Позже стало известно, что обстрелами Николаева в ночь на 19 апреля повреждено электросопротивление и ранены два человека.