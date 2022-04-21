Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ на Донбасі знищили 17 одиниць ворожої техніки і склад з боєприпасами

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 00:35
ілюстративне фото з facebook ООС

На Донбасі військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога і знищили ворожу техніку, а також склад з боєприпасами.

Джерело: Операція об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам".

Деталі: Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДонбасвійнаООСЗбройні сили
Головне сьогодні

Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент

Україна хоче повноцінно вступити в ЄС у 2024 році – міністр економіки

Ізраїль погодився передати Україні захисне спорядження

фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців

Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених

відеоДесантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу

Усі новини...
Донбас
Великий наступ РФ на сході ще не почався – Данілов
РФ перекинула 17 батальйонних груп в Україну за останній тиждень – Пентагон
Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі - США
Останні новини
01:13
На відновлення України знадобиться щонайменше 600 млрд доларів – Шмигаль
00:53
Швейцарія буде розподіляти українських біженців по кантонах
00:36
Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на всі операції РФ
00:31
Пентагон: Війська США не поїдуть деблокувати Маріуполь
00:15
Чистий четвер: в небі України ЗСУ знищили 15 цілей ворога
00:11
Більшість громадян Грузії підтримують повернення віз для росіян – опитування
00:02
Не давайте окупантам свої дані, їх збирають для фальсифікації "референдумів" – Зеленський
23:57
Нові БТГ і "мобілізація" можуть лише відтягнути поразку РФ – Зеленський
23:53
Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент
23:42
Військові технології та ставка на переробку: план уряду з відновлення України
Усі новини...