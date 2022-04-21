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ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 00:35
ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами
иллюстративное фото с facebook ООС

На Донбассе военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак врага и уничтожили вражескую технику, а также склад с боеприпасами.

Источник: Операция объединенных сил в Facebook

Дословно: "Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам".

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Детали: В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Темы: ДонбассвойнаООСВооруженные силы
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