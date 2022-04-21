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У Каховці росіяни відпустили двох затриманих місцевих жителів

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 03:40
фото: khersonline

У місті Каховка Херсонської області російські загарбники відпустили двох місцевих мешканців, затриманих 11 квітня.

Джерело: Каховська міська територіальна громада у Facebook

Дослівно: "…додому повернувся Генадій Мурашкін, якого 11.04 разом із сином зі своєї оселі забрали військові РФ.

Невідома доля ще одного каховчанина Лотанюка Василя, якого забрали 02.04, і місцезнаходження його досі невідоме".

Нагадаємо: Каховського журналіста Олега Батуріна, якого росіяни утримували в полоні протягом восьми днів, 20 березня відпустили.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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